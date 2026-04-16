Melissa Durán, de Noticias Repretel, reveló que “Colindres” trabaja en Repretel

Melissa Durán es la presentadora de Noticias Repretel en la edición del mediodía y en su edición estelar. (Instagram/Instagram)

La presentadora Melissa Durán dejó al descubierto uno de los “secretos” mejor guardados del canal 6: dentro del equipo de producción hay un joven que bien podría pasar por doble del exfutbolista Daniel Colindres.

El muchacho en cuestión se llama David, pero eso es casi irrelevante, porque en el canal absolutamente nadie le dice así. Para todos es simplemente “Colindres”, gracias a un parecido físico que, según cuentan, no pasa desapercibido ni en el pasillo más oscuro del edificio.

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Melissa Durán reveló que "Colindres" trabaja en Noticias Repretel

Y es que mientras el verdadero Colindres —exjugador del Deportivo Saprissa y actual delantero del Puntarenas F.C.— ya está hablando de retiro a sus 41 años, en Repretel parece que ya tienen listo el “reemplazo”… aunque sea para cámaras internas.

Eso sí, queda la gran incógnita: ¿será que el “Colindres” de canal 6 también se la juega metiendo goles o solo destaca en producción? Porque una cosa es parecerse… y otra muy distinta es jugar también como el exseleccionador nacional.

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"Colindres" trabaja ahora en Noticias Repretel. ¿Se parece el jugador del Puntarenas F.C. o no? (redes/Instagram)

Melissa presentó a su compañero en sus redes, pues le estaba contando a sus seguidores que en televisión el trabajo en equipo es muy importante.

“De verdad que en tele nada se hace solo. Todo siempre es un trabajo en equipo, ya sea con los camarógrafos, con el asistente, con el de audio, con los que están en realización, con el productor, igual los periodistas. Cuando salimos a la calle, en mi caso por ejemplo, cuando salí a reportear, es un trabajo súpercoordinado que te enseña mucho, porque efectivamente nada lo hace uno solito”, recalcó tras presentar a “Colindres”.