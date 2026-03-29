¡Se apaga la sonrisa! Daniel Colindres da una noticia que entristece a muchos

Daniel Colindres, delantero del Puntarenas FC dio un aviso sobre su permanencia en el fútbol profesional.

El sábado, luego de la derrota ante Sporting FC; en la tanda de penales del juego de vuelta de las semifinales del torneo de Copa, el jugador confesó que se acerca el final de su carrera.

“En cuanto a mi carrera, se acerca el final.

“Con el paso de los años uno se establece, madura en ciertos aspectos y el apoyo de las personas lo hace a uno ser un poco mas centrado y madurar en esos aspectos extracancha”, comentó el futbolista de 41 años, en declaraciones a Tigo Sports.

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Daniel Colindres contó que está cerca de finalizar su carrera. Foto: Puntarenas FC. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

“Siempre se puede mejorar”

En el presente torneo, Coli fue titular en las primeras fechas contra Saprissa, Cartaginés, San Carlos Guadalupe FC, Herediano y San Carlos.

En los partidos contra Liberia, Pérez Zeledón y Sporting no estuvo por sanción y el técnico César Alpízar no lo tomó en cuenta desde el arranque para los duelos contra Alajuelense, Cartaginés, Guadalupe FC; Liberia, y tampoco fue de la partida en las semifinales de Copa, contra los albinegros.

“Todos los torneos nos dejan buenas sensaciones, esto permite que se ponga en duda la alineación que se viene usando en el torneo nacional y los que no estamos jugando podamos levantar la mano.

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“La gente de Puntarenas es muy especial y me gustaría retribuirles de alguna mejor manera”, dijo el experimentado futbolista.

Colindres jugó en Costa Rica para el Deportivo Saprissa, Santos de Guápiles y el Municipal Liberia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Propiamente sobre la serie contra el equipo de Andrés Carevic, esto afirmó el que es llamado La sonrisa del fútbol:

“Lamentablemente en los paneles no fuimos suficientemente contundentes.

“(Sobre el penal que él falló), siempre se puede mejorar, se aprende algo nuevo, pasé de ser muy seguro y he fallado los dos últimos”, afirmó.