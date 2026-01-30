Daniel Colindres recibió la sanción más fuerte en lo que va del campeonato por esta acción

Daniel Colindres, atacante del Puntarenas FC, fue el principal castigado en el informe de sanciones que el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer este viernes.

Expulsión revisada por el VAR

El futbolista porteño fue expulsado durante el tiempo de reposición en el encuentro que disputó el miércoles ante el Herediano, por meterle un codazo a un rival sin balón.

LEA MÁS: Fedefútbol le niega la licencia a dos equipos más

Puntarenas FC pasará un mes sin Daniel Colindres. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La acción fue revisada con el VAR y se determinó que el delantero agredió a un rival, por lo que se fue con tarjeta roja directa y ahora deberá estar tres fechas sin jugar.

El castigo según el Tribunal Disciplinario

“Sancionar al jugador Daniel Colindres Solera con tres partidos de suspensión y una multa de ₡350.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave, especialmente mediante el **empleo desmesurado de la fuerza o juego violento sin estar en disputa el balón", indica el reporte sobre su falta.

LEA MÁS: ¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Costa Rica?

⏰ 90+4’ Revisión de la expulsión de Daniel Colindres y se mantiene la tarjeta roja.⁣

➡ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/tFBvT5jl75 — FUTV (@FUTVCR) January 29, 2026

La sanción más fuerte del torneo

De esta manera, tras cinco fechas disputadas en el certamen, Colindres se ganó la sanción más fuerte en lo que va del campeonato, dado que los otros que han sido expulsados, ya sea futbolistas o miembros del cuerpo técnico, han recibido uno o dos partidos de castigo.

Un mes fuera de las canchas

El ariete porteño se perderá así los juegos ante Liberia, Pérez Zeledón y Sporting, por lo que volvería hasta la fecha nueve, cuando Puntarenas FC enfrente a Alajuelense el 28 de febrero, lo que provocará que pase casi un mes sin jugar.