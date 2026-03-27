Melissa Durán dejó las mañanas de Noticias Repretel y vivió un día lleno de nostalgia

Melissa Durán y Roberto Brenes presentaron juntos por última vez la edición matutina Noticias Repretel (redes/Instagram)

Los cambios en Noticias Repretel ya comenzaron a sentirse en la pantalla y este viernes fue un día especial para la periodista Melissa Durán, quien dijo adiós a la edición matutina del noticiero.

La comunicadora tuvo su última presentación junto a su compañero de los últimos meses, Roberto Brenes, con quien, según contó, formó una dupla muy especial.

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“Robert y yo nos conocíamos hace mucho, pero trabajar juntos ha sido maravilloso. Hicimos un equipo lindísimo, nos entendemos hasta con la mirada y la verdad que ha sido superlindo, pero bueno, hoy es nuestro último día presentando juntos”, expresó Meli durante uno de los comerciales del noticiero.

El momento estuvo cargado de nostalgia, pero también de cariño, ya que Brenes tuvo un bonito detalle: le llevó pancito para compartir un café y despedirse como se debe tras esta etapa juntos.

A partir del lunes, la edición matutina quedará en manos de Roberto Brenes junto a Laura Solórzano, como parte de los cambios anunciados por la televisora.

Por su parte, Melissa no es que se va, sino que asumirá un nuevo reto, ya que ahora pasará a la edición del mediodía junto a Andrés Ramírez.

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Feliz con el cambio

Melissa dice estar feliz con el cambio de horario por algo muy especial que podrá experimentar por primera vez como mamá.

“Por primera vez, tendré la oportunidad de peinar y alistar a mi hija para ir a la escuela o que ella amanezca con mamá en casa”, confesó.

Melissa Durán contó que su compañero Roberto Brenes le llevó pan para celebrar su último día en la mañana. (redes/Instagram)

Además, dice estar muy feliz con la nueva oportunidad que le están dando de presentar el noticiero del mediodía, que siempre se ha considerado como el más importante y con más audiencia.

“Y más allá de eso, es una oportunidad que tocó a la puerta después de 19 años de trabajo. Presentar la edición estelar de NR es un gran privilegio que agradezco, con el respeto y admiración de siempre a quienes han ocupado esa silla”, agregó.