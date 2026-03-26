Djenane Villanueva habla de su despido de Repretel y la fea forma como se enteró

La periodista de Noticias Repretel Djenane Villanueva conversó con La Teja este jueves sobre su salida de Repretel y aseguró que se enteró de su despido del canal por medio de la prensa.

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“Yo me enteré por ustedes, por la prensa. Me fui de la manera en que ellos lo decidieron y de la forma en como ellos lo anunciaron, pero no me había enterado”, manifestó la experimentada comunicadora.

Djenane Villanueva trabajó en Repretel durante 23 años. (Instagram)

“Entiendo el proceso”

“Pero entiendo el proceso que hay, las intenciones y la reestructuración; eso lo entiendo muy bien. La posición de Randall (Rivera, director de Noticias Repretel) y la necesidad de fortalecer su imagen y que yo tengo muchísimo tiempo en el canal. Todo eso lo entiendo”, agregó.

Villanueva recordó que inició su paso por Repretel en diciembre del 2003 en el desaparecido NC Once y agradeció a don Fernando Contreras, expresidente de Repretel, por la oportunidad que le dio en su momento y por la confianza de tantos años en la empresa.

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Contreras se fue de Repretel en agosto del 2024 y tras su salida se han venido dando una serie de cambios en el canal bajo el mando de Carlos Hernández, el nuevo presidente de la televisora.

Djenane Villanueva llegó a Repretel en diciembre del 2003 a ser parte de NC Once. Fotografía: Archivo LT.

“Inicié en Repretel en el 2003 en el proyecto de NC Once, estuve hasta 2014. Luego pasé a Noticias Repretel que eso me lo pidió don Fernando Contreras, a quien le agradezco la oportunidad y la confianza”, destacó.

“No fui al canal ni voy a ir”

Este jueves, al enterarse de su despido, Djenane no estaba en las instalaciones de Repretel en La Uruca y, de hecho, dijo que no irá.

“No fui al canal ni voy a ir. Ellos me preguntaron si iba a ir, pero ya eso estaba definido”, agregó.

Sobre si veía venir su despido, dijo que algo presentía.

“Uno podría verlo venir, se veían un poco los cambios y tenía muchísimo tiempo de estar en Repretel y cuando viene nueva gente busca acomodarse y hay figuras que buscan un lugar”, indicó.

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Así se va de Repretel

Respecto a cómo se va de la empresa, afirmó: “estoy enormemente agradecida con la gente y la posibilidad que he tenido durante todos estos años de establecer una relación de trabajo. Estoy muy agradecida y son muchos años y la posibilidad de que me abrieran esa ventanita. Mi agradecimiento a don Fernando (Contreras)”, reiteró.

Djenane Villanueva se integró a Noticias Repretel en agosto del 2014 luego de años en NC Once. Fotografía: Archivo LT. (albert marin)

Djenane confirmó que continuará con sus trabajo en CNN en Español, así como con sus labores de profesora en la Universidad Nacional en la carrera de Relaciones Internacionales.