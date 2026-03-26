Repretel sacude la casa: sale una de sus presentadoras más reconocidas

Este jueves hubo varios cambios dentro de Repretel. (Archivo/La Nación)

El piso se movió fuerte este jueves dentro de Repretel, luego de que se confirmaran cambios importantes en su equipo, incluyendo la salida de una de sus figuras más visibles.

Según supo La Teja, la experimentada periodista Djenane Villanueva, quien era una de las principales presentadoras de Noticias Repretel, ya no continuará en la televisora.

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De acuerdo con la información recabada, su salida se manejará como un acuerdo mutuo entre ambas partes, aunque por ahora no se han dado más detalles oficiales.

Pero el movimiento no quedó ahí, ya que también trascendió que Marcela Solano, quien estaba a cargo del departamento de Recursos Humanos, tampoco seguirá formando parte de la empresa.

Djenane Villanueva tenía años siendo presentadora de Noticias Repretel. (Instagram/Instagram)

Al parecer, en cuestión de minutos el canal estaría emitiendo un comunicado oficial para referirse a estas salidas que han dado de qué hablar.

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Estos cambios generan expectativa entre los televidentes, quienes ahora están a la espera de conocer cuáles otros movimientos se vienen dentro de la televisora.