Se va de Repretel uno de los compañeros más queridos

Hay nostalgia en Repretel con la pronta salida de uno de los compañeros más queridos en el canal por todo el personal, incluidos técnicos y periodistas.

La periodista Djenane Villanueva fue quien confirmó la salida del colaborador con un emotivo mensaje y varias fotografías que compartió en sus redes sociales.

Djenane Villanueva compartió lindas fotos a pocas horas de la salida de don Fernando Montero (con la taza). Fotografía: Instagram Djenane Villanueva. (Instagram)

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Un adiós tras años detrás de cámaras

Se trata del técnico Fernando Montero, quien pondrá punto final a su paso por la televisora de La Uruca para acogerse a su pensión.

Montero trabajó por años en el canal como parte del equipo técnico, desempeñándose en una labor clave pero muchas veces invisible para el público: el sonido de las transmisiones.

Él era el encargado de todo lo relacionado con audio en espacios como Noticias Repretel, donde la precisión es fundamental para que cada emisión salga al aire sin contratiempos.

“Cuenta regresiva. Ya son horas lo que le faltan para cerrar esta etapa. Años ajustando sonido, micrófonos, lidiando con interferencias…, ¡que la precisión es de maestros!”, escribió Villanueva en su publicación.

Don Fernando Montero era muy querido en Repretel, de ahí que deja una huella imborrable. Fotografía: Instagram Djenane Villanueva. (Instagram)

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Un compañero querido por todos

La periodista también destacó una de las cualidades que hicieron de don Fernando una figura muy apreciada dentro del canal.

“Una ‘bulla’ para Fernando Montero que se pensiona, ya está en marcha su próximo capítulo, trabajador como siempre”, agregó la presentadora del noticiero de canal 6.

El mensaje estuvo cargado de cariño y reconocimiento por una trayectoria que dejó huella entre quienes compartieron con él en el día a día.

Un detalle muy especial

Villanueva también aprovechó para desearle lo mejor en esta nueva etapa y lo hizo con una frase que, al parecer, era muy característica de don Fernando.

“Mucha suerte Fernandito, ¡bien portado! (así dice la taza)”, comentó.

El detalle de la taza, que aparece en las fotos compartidas, todo indica que fue un regalo que la periodista le dio previo a su salida. En ella se lee el mensaje: “Monterito, bien portado”, lo que refleja la cercanía y buena relación entre ambos.

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Esta fue la curiosa taza que, al parecer, Djenane Villanueva le dio a don Fernando. Fotografía: Instagram Djenane Villanueva. (Instagram)

Reacciones no se hicieron esperar

Las imágenes también evidencian la felicidad de don Fernando por la nueva etapa que inicia, así como el cariño de sus compañeros.

La publicación de Villanueva ya suma múltiples reacciones, incluso de exfiguras de Repretel como Karina Garay y Pilar Acuña, quienes le dieron “me gusta”.

“Merecido retiro. Grande Fernando”, comentó una seguidora, reflejando el sentir de muchos que celebran su trayectoria.