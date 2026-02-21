Farándula

Djenane Villanueva, de Repretel, sorprende y se deja ver como pocas veces

Periodista trabaja en el noticiero de canal 6 y es corresponsal en Costa Rica de CNN en Español

Por Manuel Herrera

La periodista y presentadora de Noticias Repretel, Djenane Villanueva, dejó ver un lado muy personal en redes sociales al compartir una fotografía de sus años de escuela que despertó nostalgia entre sus seguidores.

La comunicadora, quien también es corresponsal en Costa Rica de CNN en Español, publicó una imagen de cuando era estudiante de primaria y acompañó la postal con un mensaje cargado de emoción.

“Fácil, fácil reconocerme. Jajaja. La verdad, me conmueve verme y vernos tan jovencitas”, escribió Djenane al compartir la foto.

Djenane Villanueva
Djenane Villanueva es presentadora de Noticias Repretel. (Instagram/Instagram)

Sus rasgos siguen intactos

En la imagen aparece junto con todas sus compañeras de escuela en una foto grupal. Lo que más llamó la atención fue lo fácil que resulta identificarla, pues muchos de sus rasgos faciales se mantienen intactos pese al paso del tiempo.

Uno de los detalles que no pasó desapercibido fue su abundante cabellera, característica que aún conserva y que la ha distinguido frente a las cámaras de canal 6.

Djenane Villanueva
Djenane Villanueva se mostró en sus tiempos de niña. ¿La encontró? Fotografía: Instagram Djenane Villanueva. (Instagram/Instagram)

Elogios en redes sociales

La publicación generó comentarios positivos hacia la periodista.

“¡Qué bonita! Siempre con su maravillosa cabellera”, “siempre linda”, “no se pierde” fueron algunos de los mensajes que recibió la figura de Noticias Repretel.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

