Farándula

Djenane Villanueva se fue de Repretel pero seguirá al aire en la televisión internacional

Periodista quedó fuera de la televisora de La Uruca este jueves tras un remozamiento que hizo el canal en Noticias Repretel

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Por Manuel Herrera

La periodista Djenane Villanueva cerró un importante capítulo en la televisión nacional, pero no desaparecerá de las pantallas, ya que continuará su carrera en el ámbito internacional.

Djenane Villanueva eclipe solar
Djenane Villanueva llevaba más de 25 años de trabajar en Repretel. (Facebook)

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Deja Noticias Repretel, pero seguirá en la TV internacional

Repretel confirmó este jueves la salida de la reconocida comunicadora de Noticias Repretel, tras más de 25 años de trayectoria en la empresa.

Según trascendió, la decisión se dio por mutuo acuerdo, en medio de un proceso de cambios que la compañía anunció recientemente.

Djenane Villanueva
Djenane Villanueva es corresponsal en Costa Rica de CNN en Español. En la foto reportando sobre las elecciones presidenciales pasadas para la cadena internacional. (Instagram,/Instagram)

Cambios en el noticiero estelar

Villanueva era una de las principales figuras de la edición estelar de Noticias Repretel, espacio que ahora será asumido por Melissa Durán.

La salida de la periodista responde a un remozamiento en las distintas ediciones del noticiero, especialmente en el horario nocturno, donde Djenane tenía gran protagonismo.

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Seguirá al aire en CNN en Español

Aunque su ciclo en la televisión nacional llegó a su fin, Djenane continuará vigente en la pantalla internacional, ya que es corresponsal en Costa Rica de CNN en Español desde hace varios años.

Esto significa que su salida de canal 6 representa únicamente un apagón en la televisión local, pero no un retiro del periodismo televisivo.

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Una carrera marcada por los noticieros de Repretel

Villanueva llegó a Noticias Repretel en agosto de 2014, tras haber formado parte de otros espacios informativos de la misma casa televisiva, como: Informe 11 y NC Once.

Su historia con la televisora de La Uruca se remonta a los inicios del noticiero de canal 6, pasando luego por los informativos del 11, para finalmente regresar en 2014 al espacio del que se despidió este jueves.

Djenane Villanueva también fue parte de Informe 11 (después NC Once).
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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