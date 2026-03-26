Repretel mueve sus fichas: anuncia cambios y confirma la salida de la periodista Djenane Villanueva

Djenane Villanueva dejó de ser desde este jueves 26 de marzo parte de Noticias Repretel. (redes)

Luego de darse a conocer la salida de la periodista Djenane Villanueva, Noticias Repretel soltó el bombazo completo y anunció una serie de cambios importantes dentro de su equipo.

Según detalló la televisora en un comunicado, estos movimientos forman parte de un proceso de “fortalecimiento editorial y evolución de contenidos”, y entrarán a regir a partir del jueves 27 de marzo de 2026.

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Entre las novedades destaca la incorporación de la periodista Francesca Paniagua a la redacción del noticiero, mientras que Laura Solórzano asumirá la conducción de la edición matutina junto a Roberto Brenes.

Noticias Repretel también anunció la llegada de la periodista Francesca Paniagua. (redes)

Por su parte, la edición estelar tendrá nuevo rostro, ya que ahora será liderada por Melissa Durán, mientras que la coordinación quedará en manos de Andrés Ramírez, quien asumirá esta etapa con una visión renovada.

Desde la empresa destacaron que todos los nombramientos buscan reforzar la calidad y cercanía con la audiencia.

“Cada uno de estos profesionales aporta experiencia, criterio periodístico y un compromiso sólido”, señaló Annette Mejías, encargada de mercadeo.

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Roberto Brenes y Laura Solórzano presentarán ahora la edición matutina de Noticias Repretel a las 6 a.m. (redes)

En el mismo comunicado, también confirmaron la salida de Villanueva, agradeciendo su trayectoria y el impacto que dejó en el noticiero.

“Reconocemos y valoramos su aporte y le deseamos el mayor de los éxitos”, agregó el director Randall Rivera.

Andrés Ramírez y Melissa Durán presentarán la edición del mediodía de Noticias Repretel. (redes/Cortesía)

Con estos movimientos, el noticiero busca renovarse de cara a nuevos proyectos como el Traspaso de Poderes 2026, dejando claro que vienen cambios fuertes en pantalla.

La Teja además supo que la empresa también decidió prescindir de los servicios de la encargada de Recursos Humanos, Marcela Solano, así como al menos una persona más del equipo de producción del canal.