Exesposa de Kenneth Tencio expone incómodo momento con extranjeros que se le pusieron malcriados

Captura (Marcela García /Marcela García)

Marcela García, exesposa del Kenneth Tencio, no se quedó callada y decidió contar el incómodo momento que vivió con unos extranjeros, cuyo comportamiento la dejó bastante molesta.

“No me van a creer, me bajé un toque de mi carro y en lo que me vengo a montar de nuevo, van pasando tres gringos, señores, dos hombres y una mujer, y uno de ellos tiró una basura en mi carro”, dijo por medio de Instagram.

La macha contó que de inmediato reaccionó ante lo que estaba pasando.

“Yo les dije que qué les pasaba”, comentó.

Según explicó, la persona que tiró la basura se puso malcriada y siguió caminando, mientras que otro de los hombres se devolvió para disculparse.

LEA MÁS: Exesposa de Kenneth Tencio no se anduvo con rodeos al hablar de su relación con el deportista

“Lo hice sacar la basura, si le hubiesen visto la cara al señor, iba cagado porque yo les hablé en español, no pensaba hablarles en inglés”, relató mientras criticaba la actitud que tuvieron.

García aseguró que la situación le pareció una falta de respeto, por lo que no dudó en exigir que retiraran la basura de su carro.

LEA MÁS: Kenneth Tencio sorprendió con fuerte mensaje sobre las mujeres y las relaciones

“Me empezó a decir que el otro señor no era su amigo, pero iban juntos”, comentó, extrañada por la explicación que le dieron.

Respondió sin filtros

Marcela García relató el incómodo momento que vivió con unos extranjeros. (la teja /captura)

La también creadora de contenido decidió exponer lo ocurrido en redes sociales, donde generó distintas reacciones entre sus seguidores.

Marcela Garcia contó la situación en redes.

Incluso, uno de ellos la cuestionó por la forma en que actuó, pero ella no dudó en responderle.

“Allá ustedes que no tengan el carácter, ni autoridad y se dejen irrespetar en su propio país. Yo no. Por eso es que los extranjeros vienen a hacer y deshacer como si nada. Mal está usted”, escribió.

La surfista aseguró que, tras lo ocurrido, no cree que las personas involucradas vuelvan a repetir una situación similar, pues les dejó claro dónde se debe depositar la basura.

Al cierre de esta nota, intentamos contactar a García para conocer más detalles de lo ocurrido; sin embargo, no obtuvimos respuesta.