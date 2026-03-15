Exesposa de Kenneth Tencio no se anduvo con rodeos al hablar de su relación con el deportista

Marcela García, exesposa del ciclista de BMX Kenneth Tencio, habló sin filtros sobre su divorcio y aseguró que ponerle fin a la relación fue un alivio para su vida.

Marcela García habló en redes sociales sobre lo que significó para ella finalizar su divorcio. (Instagram /Instagram)

La mujer se sinceró sobre esa etapa y dejó claro que, aunque el proceso fue difícil, hoy siente que cerrar ese capítulo fue lo mejor.

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El tema salió a relucir cuando Marcela abrió una caja de preguntas en sus redes sociales y un seguidor le comentó que ya había visto actualizado su estado civil en el Registro.

Ante la consulta, García respondió con total sinceridad sobre lo que significó para ella finalizar el proceso legal.

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“Es un alivio haberme divorciado; desde que me separé hace año y medio, yo asumí que no estaba con la otra persona, desde el día que nos divorciamos legalmente, que fue en enero”, dijo Marce.

La exesposa de Kenneth Tencio aseguró que el proceso de separación fue emocionalmente muy duro. (Marcela García /Marcela García)

García también reconoció que atravesar una separación o un divorcio no es algo sencillo para nadie.

“Es bastante duro, es agotador mentalmente y emocionalmente fuerte, y con mucha más razón cuando es un divorcio que no está terminando en buenos términos”, confesó.

La exesposa del deportista agregó que no le desea a nadie pasar por una experiencia similar.

27/06/2025. Presentación del nuevo proyecto Chevrolet con Kenneth Tencio. Chevrolet, Lindora. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Ese proceso antes de la separación también lo fue, durante la separación y cuando inició el proceso de divorcio”, detalló.

Marcela también reveló que las dificultades no comenzaron únicamente con la ruptura, pues aseguró que durante muchos años enfrentó problemas emocionales.

“Solo una sabe lo que tuvo que pasar, lo que sufrió y vivió”, detalló.