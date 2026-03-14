Kenneth Tencio sorprendió con fuerte mensaje sobre las mujeres y las relaciones

El reconocido rider costarricense de BMX freestyle Kenneth Tencio llamó la atención de sus seguidores tras publicar una reflexión en sus redes sociales sobre las relaciones de pareja y las experiencias difíciles que ha visto en amigos cercanos.

El deportista compartió el mensaje en una historia de Instagram, donde habló sobre situaciones que, según explicó, han vivido algunos hombres en sus relaciones y que lo llevaron a valorar la tranquilidad en su vida personal.

Una reflexión sobre relaciones

Kenneth Tencio celebró su gran actuación en Perú, la cual le dio el tercer lugar de la competencia. (Cortesía/Cortesía)

En la publicación, Tencio explicó que suele agradecer cada noche antes de dormir y que actualmente valora tener estabilidad emocional en su relación.

“Todas las noches agradezco antes de dormir. Hoy agradezco por algo simple, pero valioso: estar feliz y tener una relación sana”, escribió.

Justo ahora Tencio está en una relación muy privada tras separarse de Marcela García, con quien compartió su vida durante muchos años.

LEA MÁS: Kenneth Tencio aún no se divorcia y ya tiene un nuevo amor

El atleta también mencionó distintas situaciones que, según contó, han enfrentado personas cercanas a él en sus relaciones.

“He visto amigos pasar por cosas duras”, señaló, antes de describir varios casos que lo marcaron.

Experiencias que lo hicieron reflexionar

En su mensaje, el deportista mencionó historias que, asegura, vivieron amigos suyos en sus relaciones sentimentales.

“Uno al que le decían que si no le pagaba lo que ella ganaba vendiendo contenido sexual no dejaría de hacerlo, sin importar el daño que le causaba”, escribió.

También relató otro caso relacionado con infidelidad.

“Otro que se iba a competir y cuando volvía ella no quería estar con él porque ya estaba con otros”, comentó.

En el texto también mencionó la historia de una persona que enfrentó un proceso de divorcio complicado.

“Y otro al que le reclamaban por trabajar demasiado, pero cuando llegó el divorcio le pidieron la mitad de todo por lo que trabajó él solo, y aún así él cedió a pagar por su libertad”, añadió.

Ella es la actual pareja del deportista, quien lo tiene lleno de tranquilidad y paz (redes/Instagram)

Valorar la paz y el respeto

El atleta olímpico costarricense cerró su mensaje señalando que estas experiencias lo llevaron a valorar la tranquilidad y el respeto en una relación.

“Por eso hoy agradezco más que nunca la paz, el respeto y una relación que construye”, escribió.

Además, agregó una reflexión final sobre las historias que ha escuchado.

LEA MÁS: Presentadora de Repretel tuvo su “viernes 13”: lo que le ocurrió ni ella lo cree

“Lo siento mucho por todos esos hombres que callan tanto… tal vez no se trataba de amigos”.

El mensaje ha generado muchas reacciones ya que no es el contenido que el rider suele publicar en sus redes.

Nota realizada con ayuda de IA