Presentadora de Repretel tuvo su “viernes 13”: lo que le ocurrió ni ella lo cree

A la presentadora de Repretel, Maricrís Rodríguez, le ocurrió una insólita situación este viernes 13 que hasta a ella le cuesta creer.

La conductora del programa Giros contó lo sucedido a través de una historia en Instagram, donde, además, aceptó públicamente su responsabilidad frente a su esposo, Andrés Torres.

Maricrís Rodríguez es presentadora de Repretel. (Instagram/Instagram)

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Llegaron al concierto… pero el día equivocado

Rodríguez y su marido se arreglaron y salieron este viernes rumbo al Parque Viva, convencidos de que asistirían al concierto del famoso trío italiano Il Volo.

Sin embargo, al llegar al lugar se dieron cuenta de que algo no cuadraba.

Los artistas sí se presentaron en Costa Rica y lo hicieron en el Anfiteatro Imperial, pero el concierto había sido el miércoles anterior.

“Alguien aquí pensaba que el concierto de Il Volo era hoy (viernes). ¿Por qué? No sé. Yo misma lo anuncié (en el programa de canal 6)”, confesó la presentadora entre risas.

Figura de Repretel tuvo su propio "viernes 13"

El esposo no la perdonó… pero la enamoró

En el video que compartió, su esposo no dudó en señalarla con el dedo como la responsable del error.

Ella, sin excusas, aceptó la culpa.

“Sí, soy yo. Hasta Parque Viva fuimos. Es una realidad”, dijo con humor.

Pero la situación terminó teniendo un final bastante romántico.

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Un plan improvisado que terminó mejor

Ante el inesperado error, Maricrís le preguntó a su esposo qué harían ahora, a lo que él respondió con una frase que la terminó enamorando todavía más.

“Vamos a cenar. Estás muy guapa para dejarte en la casa”, le dijo Andrés.

La presentadora aceptó la invitación con un cariñoso “te amo”, demostrando que, a pesar del error, la noche terminó siendo especial.

Así que, al final, el viernes 13 de la también modelo y exreina de belleza no resultó tan malo como parecía.