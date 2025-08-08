Conocida presentadora de Repretel presumió que está bien enamorada

Maricrís Rodríguez trabaja en Repretel desde mayo del 2022. Fotografía: Instagram Maricrís Rodríguez. (Instagram/Instagram)

La presentadora de Repretel Maricrís Rodríguez, presumió lo enamoradísima que está, en una romántica foto en blanco y negro que compartió en sus redes.

Desde la playa y bien acaramelada con su esposo, Andrés Torres, la oriunda de Sarapiquí no dejó ninguna duda de que encontró al amor de su vida.

“Con mi esposito”, escribió la presentadora de Giros en su posteo de Instagram, que compartió a pocos días de cumplir sus primeros tres meses de casada.

La también abogada y modelo se casó por lo civil el pasado 15 de mayo con Torres, quien es colombiano, y el otro año la pareja espera celebrar por todo lo alto su boda religiosa.

Maricrís Rodríguez y su esposo se dejaron ver muy enamorados en esta foto. Fotografía: Instagram Maricrís Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Ellos tienen poquito más de tres años juntos y se habían comprometido a finales del 2024 en un pueblito de Colombia.

En una entrevista con La Teja, Maricrís mencionó que una de las cosas que la conquistó de Andrés fue lo amoroso que es, algo que evidenció con la foto que compartió en las últimas horas.