Édgar Silva no lleva ni un mes en ¿Quién quiere ser millonario? y ya se fue de vacaciones y no anda solo

El presentador Édgar Silva no lleva ni un mes al frente de ¿Quién quiere ser millonario? y ya está dando de qué hablar… ¡por irse de vacaciones!

El Flaco sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales esta semana que se encuentra disfrutando de un viaje por Japón, desde donde ha publicado varios videos recorriendo impresionantes calles y atractivos del país asiático.

¿Quién quiere ser millonario? inicia su décima temporada este 3 de marzo bajo la conducción de Edgar Silva. Foto: Rodrigo Alfaro (Rodrigo Alfaro /Cortesía)

Pero no crea que el periodista anda solo, pues, según dejó ver, en esta aventura lo acompaña el creador audiovisual costarricense Dennis Vargas, quien ha sido el encargado de capturar varios de los momentos de Silva durante el recorrido.

La escapada generó dudas entre los televidentes del popular concurso de preguntas, especialmente sobre si este martes 24 de marzo habría transmisión del programa por canal 7, tomando en cuenta que Édgar sigue activo compartiendo contenido desde el extranjero.

Edgar Silva se fue de vacaciones a Japón

Sin embargo, los seguidores pueden estar tranquilos. A pesar de encontrarse fuera del país, sí aparecerá en pantalla como cada semana. Esto se debe a que el comunicador ya tenía este viaje planeado desde hace tiempo, incluso antes de asumir oficialmente la conducción del espacio.

En una entrevista previa a su debut, el presentador contó a La Teja que coordinó con la producción de Teletica para dejar varios programas grabados antes de hacer maletas, de manera que su ausencia no afectara la transmisión ni el ritmo de la décima temporada.

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Gracias a esta previsión, el público podrá seguir disfrutando del programa sin interrupciones, mientras Silva continúa su aventura por Japón.

Pero eso no es todo, también nos había adelantado que en septiembre volverá a salir de viaje, por lo que nuevamente deberá organizarse con antelación para dejar listos varios episodios y así garantizar que los televidentes no se pierdan ni un solo capítulo.

Edgar Silva y el paso de sus años

Cabe recordar que esta nueva temporada de ¿Quién quiere ser millonario?, se extenderá hasta diciembre, por lo que la producción ha afinado todos los detalles para mantener el programa al aire de forma continua, incluso cuando su presentador esté fuera del país.