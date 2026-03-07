Farándula

Natalia Monge bromea con su estatura mientras trabaja en un nuevo proyecto: “Se vienen cositas”

Presentadora de Teletica evidenció la situación mientras trabajaba en un proyecto nuevo que cocina

Por Manuel Herrera

La presentadora de Teletica, Natalia Monge, volvió a sacar sonrisas entre sus seguidores luego de bromear con su estatura y mostrar los malabares que, a veces, debe hacer para alcanzar algunas cosas.

La también imitadora compartió un video en redes sociales mientras trabajaba en un nuevo proyecto, en el que evidenció la “paciencia” que deben tener con ella debido a su tamaño.

“O traemos un banco o ajustamos esta carajada. Esta es la historia de mi vida, el micrófono como si la boca la tuviera aquí (se señala la frente), pero ya lo van a bajar y adaptar”, dijo entre risas.

Natalia Monge: "Esta es la historia de mi vida"

El video que provocó risas

En la grabación, la creadora del popular personaje Marta Emilia mostró las complicaciones que tenía para alcanzar un micrófono en un estudio de grabación.

El detalle hizo pensar a muchos que su nuevo proyecto podría estar relacionado con la música.

Natalia Monge se lanzó a la música en el 2020 junto a Bernardo Quesada.

Natalia Monge también canta

No sería extraño que Naty vuelva a la música, pues es una artista multifacética y el canto es otra de sus habilidades.

De hecho, en abril del 2020 lanzó una canción junto con su gran amigo Bernardo Quesada.

En el mismo video, Monge dejó entrever que se vienen novedades en su carrera.

Gente, se vienen cositas, sino que lo digan las personas con las que estoy”, comentó mientras aparecía junto con un productor musical.

Natalia Monge se las ingenia así por su estatura

Por ahora, la presentadora mantiene el misterio, pero todo apunta a que muy pronto sorprenderá a sus seguidores con un nuevo proyecto.

