Natalia Monge anuncia, el día de su cumpleaños, que dejará Buen día porque irá a trabajar a México

Los presentadores de Buen día de Teletica le celebraron el cumpleaños a Natalia Monge antes de finalizar el programa. (redes/Facebook)

La presentadora Natalia Monge anunció, este lunes en el día de su cumpleaños, que dejará Buen día por unos días porque se irá a trabajar a México.

Antes de finalizar la revista matutina, sus compañeros decidieron cantarle cumpleaños feliz y llevarle un queque para celebrar durante la sección de cocina.

Luego de soplar las velas y agradecer el gesto, Monge tomó la palabra y contó que no la verán en la pantalla de Teletica durante un tiempo porque viajará a México por motivos laborales.

El anuncio lo hizo luego que su compañera Jennifer Segura le preguntara qué iba a hacer para celebrar este día tan especial, por lo que respondió que trabajar porque se venía mucho trabajo.

“No me van a ver por unos días porque voy a trabajar (a México) y precisamente estoy en esos preparativos. Voy a ir al funeral de Mencho”, dijo entre risas sin expecificar qué tipo de trabajo irá a hacer en la tierra del tequila.

De inmediato, sus compañeros Ítalo Marenco y Jennifer Segura le pidieron que se cuidara mucho, tomando en cuenta la situación que se vive actualmente en ese país tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", comentario que Natalia hizo claramente en tono de broma.

La cumpleañera también contó que espera celebrar en la noche con su familia, aunque desde muy temprano ya la recibió chineos de su esposo y sus hijos.

“Ya me celebraron en la mañana, madrugaron y me hicieron desayunito. Alon es superbuen cocinero, es un buen chef, lo que pasa es que para que no me desordenen la cocina, yo me encargo”, relató entre risas, refiriéndose a su esposo Alonso Mata.

Su compañero Daniel Céspedes fue quien finalmente reveló al aire que Natalia está cumpliendo 39 años, edad que recibió rodeada de cariño, bromas y nuevos proyectos profesionales.