Natalia Monge celebra un gran momento y hace impactante revelación: “Quiero pensar que no es una casualidad”

En medio de un gran momento profesional, la presentadora de Buen día, Natalia Monge, hizo una confesión muy honesta sobre el éxito que la ha acompañado a lo largo de su vida.

La figura de Teletica compartió en Instagram una reflexión que sorprendió a sus seguidores, justo después de recibir una importante noticia relacionada con Teletica Radio, emisora donde conduce el programa Así somos desde hace dos años.

Natalia Monge es presentadora de Teletica. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Natalia Monge celebró “con mucha gratitud” una fecha muy especial en Teletica

Teletica Radio celebra posición en audiencia

Según contó la también imitadora, los últimos datos de audiencia colocan a Teletica Radio en una posición privilegiada dentro de la preferencia nacional.

Ese logro fue celebrado este miércoles con un almuerzo entre los colaboradores de la emisora.

“Estamos celebrando cosas lindas y logros importantes: la radio está en una superposición, según las últimas encuestas, y eso se tiene que celebrar”, afirmó Monge.

Natalia Monge reflexiona sobre una suerte que la acompañada desde siempre

“Siempre me ha permitido formar parte de equipos exitosos”

Después de la actividad y ya de camino a casa, Natalia reveló algo muy personal que la tiene reflexionando.

Contó que incluso salió favorecida en una rifa durante la celebración, lo que la llevó a hablar de la “suerte” que ha tenido en distintos momentos de su vida.

“Les voy a compartir algo que me nace del alma y que me hace sentir tan satisfecha. No sé qué ocurre primero, si una cosa o la otra, pero por alguna razón la vida siempre, siempre, siempre me ha permitido hasta el momento y sé que así va a seguir siendo, primero Dios, formar parte de equipos exitosos”, mencionó Natalia.

LEA MÁS: ¿Quién es “Alexia”? El nuevo personaje de Natalia Monge que nació de una “palabrota” en vivo

La comunicadora destacó que esa constante la ha acompañado desde sus tiempos universitarios, en el trabajo y también en la parte artística, pues recordemos que, además de presentadora, es una reconocida imitadora y también tiene talento para la música.

“Quiero pensar que no es una casualidad. Quiero pensar que lo que con mucho amor y mucho esfuerzo hacemos en equipo y aportamos en cada una de nuestras labores, vale la pena”, agregó.

Natalia Monge celebró hace unos días los dos años de su programa radial Así somos. En la foto junto a Adriana Hernández y Rose Davis, las otras voces del espacio de Teletica Radio. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

Un momento dulce para Natalia Monge

La reflexión llega en un momento especialmente positivo para Natalia Monge, quien se mantiene consolidada en Buen día y ahora celebra el crecimiento de Así somos en la radio.

Para ella, más que suerte, se trata de trabajo en equipo, constancia y entrega, ingredientes que —según deja claro— no son casualidad en su camino al éxito.

LEA MÁS: “Como mamá gallina”: Natalia Monge le abrió las puertas de Buen Día a Ítalo Marenco