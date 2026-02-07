Farándula

Natalia Monge celebró “con mucha gratitud” una fecha muy especial en Teletica

Imitadora y presentadora de Buen día trabaja en canal 7 desde mediados del 2021

Por Manuel Herrera

Natalia Monge celebró un aniversario muy especial de su carrera por Teletica esta semana.

La presentadora e imitadora festejó los dos años del programa radial Así somos, que conduce en Teletica Radio.

Natalia Monge
Natalia Monge además de locutora de Teletica Radio es presentadora de Buen día. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

Junto con la locutora y animadora Rose Davis y la periodista deportiva Adriana Hernández, Monge le cantó el cumpleaños feliz al espacio que la trajo de vuelta a la radio tras Pelando el ojo.

“Así somos cumplió dos años y yo lo celebro con mucha gratitud”, afirmó Natalia en un posteo de Instagram con una foto al lado de sus compañeras y hasta de un queque que compraron para la celebración.

Además, Monge contó la razón de ser del programa que lanzó el 5 de febrero del 2024.

Natalia Monge
Adriana Hernández, Rose Davis, Natalia Monge celebraron los dos años de Así somos. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

Un programa que nació para resolver una necesidad clara y la cual está siendo satisfecha con creces gracias al apoyo y compañía de nuestra comunidad, la complicidad de nuestros expertos invitados, un equipo de producción y ventas comprometido, unas conductoras cargadas de amor por lo que hacemos y unos jefes extraordinarios que nos dan su confianza y apoyo”, mencionó la creadora del personaje de Marta Emilia.

Naty agradeció a Teletica Radio y a las distintas plataformas por las que transmiten el programa “por estos años hermosos” y aseguró que “vamos por más”.

Italo Marenco en Buen Día
Natalia Monge es parte del elenco de presentadores de Buen día desde hace año y medio. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El programa radial consolidó a Natalia como figura de Teletica, empresa a la que llegó a mediados del 2021.

