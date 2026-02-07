Natalia Monge celebró “con mucha gratitud” una fecha muy especial en Teletica

Natalia Monge celebró un aniversario muy especial de su carrera por Teletica esta semana.

La presentadora e imitadora festejó los dos años del programa radial Así somos, que conduce en Teletica Radio.

Natalia Monge además de locutora de Teletica Radio es presentadora de Buen día. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

Junto con la locutora y animadora Rose Davis y la periodista deportiva Adriana Hernández, Monge le cantó el cumpleaños feliz al espacio que la trajo de vuelta a la radio tras Pelando el ojo.

“Así somos cumplió dos años y yo lo celebro con mucha gratitud”, afirmó Natalia en un posteo de Instagram con una foto al lado de sus compañeras y hasta de un queque que compraron para la celebración.

Además, Monge contó la razón de ser del programa que lanzó el 5 de febrero del 2024.

Adriana Hernández, Rose Davis, Natalia Monge celebraron los dos años de Así somos. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

“Un programa que nació para resolver una necesidad clara y la cual está siendo satisfecha con creces gracias al apoyo y compañía de nuestra comunidad, la complicidad de nuestros expertos invitados, un equipo de producción y ventas comprometido, unas conductoras cargadas de amor por lo que hacemos y unos jefes extraordinarios que nos dan su confianza y apoyo”, mencionó la creadora del personaje de Marta Emilia.

Naty agradeció a Teletica Radio y a las distintas plataformas por las que transmiten el programa “por estos años hermosos” y aseguró que “vamos por más”.

Natalia Monge es parte del elenco de presentadores de Buen día desde hace año y medio. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El programa radial consolidó a Natalia como figura de Teletica, empresa a la que llegó a mediados del 2021.

