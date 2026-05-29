Teletica envía a sus primeros periodistas rumbo al Mundial: viajarán este sábado, ¿quiénes son y a dónde van?

La emoción por el Mundial 2026 ya se empieza a sentir fuerte en Teletica y este viernes los periodistas Gabriela Jiménez, Christian Sandoval y Eduardo Castillo visitaron Buen Día para contar detalles del arranque de La Revista Mundialista, que iniciará este lunes 1 de junio, a las 9 p. m.

Durante la entrevista, Gabriela contó que este sábado tanto ella como Eduardo viajarán rumbo a Estados Unidos para iniciar la cobertura especial del Mundial.

Periodista de Teletica se alistan para vivir la fiesta mundialista 2026 y dieron algunos detalles en Buen día. (redes/Captura de video)

La periodista confesó, entre risas, que ya tiene listas dos maletas, un carry on y otra maleta más con productos y equipo que debe llevar para el viaje.

“Hay que llevar qué cepillos para el cabello, qué tenis, qué zapatos, qué traje, algo más casual, porque dicen que Miami va a estar muy caliente, pero también que va a llover. Qué maquillaje, de todo”, explicó.

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Gaby estará destacada principalmente en Miami y Orlando, donde también cubrirá el amistoso entre Costa Rica e Inglaterra previo al arranque del Mundial.

En el caso de Castillo estará principalmente en el centro de Estados Unidos, desplazándose en ciudades como Houston, Dallas y Kansas City.

Otro que también viajará a la cobertura mundialista es Gustavo “Tavo” López Cárcamo, quien junto con Morgan, personaje del actor Mauricio Astorga, estará en Nueva Jersey.

La Revista Mundialista de Teletica inicia el lunes. (Captura/La Nación)

Toda la fiesta del fútbol

Por su parte, Christian Sandoval explicó que este lunes arrancarán con la fiebre mundial con la transmisión del partido amistoso entre Costa Rica y Colombia.

“Donde hay ticos siempre está esa alegría, esa hospitalidad. Siempre se ha dicho cómo somos los costarricenses, pues así fue, tal cual. Ayer (jueves) hice un par de posteos en mis redes sociales (y la gente), en Dallas, en Houston empezaron a mandarme mensajes. Me metieron en un canal de WhatsApp. Empezaron a mandarme actividades los ticos radicados allá. Es más, armarán una fiesta el lunes, colombianos y ticos, para ver el partido de Costa Rica”, dijo Castillo.

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Gabriela Jiménez y Eduardo Castillo se van este 30 de mayo a Estados Unidos para la cobertura del mundial. (redes/Captura de video)

Aunque a este Mundial no asistirá la Selección de Costa Rica, Sandoval explicó que con la Revista Mundialista quieren que los fiebres del fútbol sientan la misma pasión.

“Vamos a tener color, ambiente y mucho fútbol. La idea es que la gente se divierta y viva el Mundial con nosotros”, aseguró el director de Teletica Radio, quien no viajará a la cobertura mundialista, pues le toca dirigir la revista junto a Jorge Martínez desde el set de canal 7.

Eduardo Castillo destacó que Teletica tendrá una cobertura multiplataforma con partidos en radio, televisión, TD Max y programas especiales diarios para que nadie se pierda detalles del Mundial 2026.