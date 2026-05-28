Actor tico Gary Centeno será protagonista de serie de TUDN sobre escándalo en el fútbol en México

El actor tico Gary Centeno es parte de la serie "Falso 9" que estrenará TUDN durante el Mundial 2026 (Cortesía /Cortesía)

El actor costarricense Gary Centeno está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera actoral gracias a su participación en “Falso 9”, una nueva microserie que se estrenará durante el Mundial 2026 dentro del programa deportivo La Jugada, de TUDN México.

Para el sancarleño, este proyecto representa mucho más que otro trabajo como actor, pues le permitió conectar con uno de los sueños más grandes que tuvo desde niño.

“La verdad es que estoy muy contento porque yo juraba que iba a ser futbolista, o sea, era muy bueno, pero como que no tuve esa guía cuando uno está carajillo y con toda la energía. Me empezó a gustar la fiesta y en el fútbol, como en cualquier deporte de alto rendimiento, a los 16 o 17 años ya usted tiene que estar muy enfocado si quiere llegar largo. Cuando abrí los ojos ya tenía 22 años y se me había ido el tren”, contó con total sinceridad.

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Gary recordó que jugó fútbol desde pequeño en su natal San Carlos y hasta formó parte de procesos de alto rendimiento y participó en Juegos Nacionales.

“Era mi vida el fútbol, la verdad. Yo siempre jugué en equipos allá en San Carlos y cuando empecé actuación siempre le pedí a Dios: ‘ojalá algún día me manden un proyecto de fútbol’, porque siento que le podría transmitir mucha pasión a un personaje así, porque sé cómo piensa un futbolista, porque lo viví”, explicó.

Ese deseo finalmente se cumplió cuando recibió la noticia de que había sido elegido para “Falso 9”, serie que mezcla drama, polémica y temas inspirados en escándalos reales del fútbol mexicano.

Gary Centeno contó que con "Falso 9" cumplió su sueño de niño de jugar fútbol a nivel profesional. (Cortesía /Cortesía)

El actor contó que incluso le tocó hacer el casting con acento argentino, ya que el personaje que necesitaban era de un futbolista argentino nacionalizado mexicano.

“Cuando estaba en Miami haciendo unas entrevistas para Telemundo me llegó el mensaje de mi mánager diciéndome: ‘Gary, te quedaste en el proyecto Falso 9’. Yo estaba demasiado feliz. Después, cuando fui a la lectura de guion y vi el elenco, ahí dije: ‘mae, esto sí es serio’”.

Gran elenco

La producción de la serie cuenta con figuras reconocidas en México como José Ron, Luis Felipe Tovar y Javier Ponce, además de tener al actor Julián Gil como uno de los productores.

“José Ron es de los actores más cotizados aquí en México actualmente y Luis Felipe Tovar es una eminencia, un actor súperrespetado. Cuando vi todo ese elenco dije: ‘gracias Dios por traerme esto’”, comentó emocionado.

La serie tendrá capítulos cortos de cinco minutos y se transmitirá durante el Mundial 2026, que inicia el 11 de junio, como parte de la programación especial de La Jugada para enganchar al televidente de esta otra manera.

Gary Centeno participa en la serie con varios actores de gran trayectoria en México. (Cortesía /Cortesía)

Según explicó Gary, la trama toca temas controversiales del fútbol profesional, desde escándalos mediáticos hasta corrupción dentro de las dirigencias deportivas.

“Es una serie muy corta, pero muy intensa. Se toca el tema de las tranzas en el fútbol, porque ahora el fútbol más allá del deporte también es negocio. Mi personaje es el típico argentino juega de vivo, que cree que por ser argentino ya tiene el puesto ganado”, explicó.

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Además, reveló que una de las historias más fuertes gira alrededor de un romance entre el protagonista y una mujer trans, tema que promete generar mucha conversación entre el público.

Este es conocido como unos de los escándalos más grandes de la selección mexicana, ocurrido en 2010 en Monterrey, luego que los jugadores hicieran una fiesta oculta en un hotel y metieran a 26 mujeres, incluida una transgénero.

La serie son 15 capítulos de cinco minutos, pero muy intensos" — Gary Centeno, actor

La serie "Falso 9" se estrenará TUDN en el programa La Jugada. (Cortesía /Cortesía)

Gary contó que su personaje lo hizo salirse un poco de su zona de confort por tener que interpretarlo con el acento argentino y que esa versatilidad de un actor es muy importante.

“Fuimos a grabar al Estadio Azul, donde juega Cruz Azul, que acaba de quedar campeón aquí en México, y mi personaje cree que solo por ser argentino ya tiene el puesto ganado.

Las grabaciones de este proyecto ya terminaron y esperan que después del Mundial también la den en alguna plataforma.

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En deuda con Costa Rica

Para Centeno, este proyecto marca otro logro importante dentro de su carrera internacional, la cual sigue creciendo en México gracias también a su participación en la obra teatral “Afterglow”, que lleva tres años en cartelera.

“México me ha abierto las puertas como nunca y estoy muy agradecido con eso. Este proyecto es otro ‘checkpoint’ en mi carrera. Ya cumplí otro sueño más”, aseguró.

Después de participar en varios reality y ganar el programa "La isla: Desafío extremo" el costarricense poco a poco regresa a la actuación. (redes/Instagram)

Eso sí, pese a todo lo que ha logrado fuera del país, Gary confesó que aún siente una deuda pendiente con Costa Rica.

“Me urge hacer una obra allá. Siempre pienso que tengo una pequeña deuda con Costa Rica y la quiero cumplir”, concluyó.