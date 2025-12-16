Actor costarricense Gary Centeno fue hospitalizado de emergencia tras ganar reality de Telemundo

El actor costarricense Gary Centeno, ganador de la segunda temporada del reality de supervivencia “La isla: desafío extremo” de Telemundo, fue hospitalizado este fin de semana, apenas dos semanas después de consagrarse campeón del programa.

Hospitalización por problema respiratorio

Gary Centeno ganó la segunda temporada de La isla: desafío extremo de Telemundo. (Instagram/Instagram)

La información fue confirmada por su pareja, la actriz y escritora mexicana Lorena Del Castillo, quien compartió detalles a través de sus redes sociales. Según explicó, Centeno presentó una disminución en sus niveles de oxigenación, lo que obligó a que ambos acudieran de emergencia a un centro médico.

“Ayer Gary y yo terminamos en el hospital, porque Gary oxigenó menos de 85. Ahora nos sugieren aislamiento hasta que salgamos de esto y hay que estarle checando la oxigenación a cada rato”, explicó Del Castillo.

La actriz reconoció que la situación le generó gran angustia, al traerle recuerdos personales relacionados con la pandemia, aunque aclaró que, afortunadamente, el estado de salud del actor evoluciona de manera favorable.

Recuperación y mensaje de reflexión

El actor fue hospitalizado por un problema respiratorio dos semanas después de su triunfo. (Captura/Captura)

De acuerdo con lo compartido por su pareja, el ganador del reality se encuentra recuperándose de un “bicho respiratorio” y permanece en aislamiento preventivo. La familia ha estado monitoreando de cerca su evolución médica.

Centeno había celebrado recientemente su triunfo en La isla: desafío extremo, donde se impuso tras semanas de pruebas físicas y mentales. En entrevistas posteriores, había expresado su gratitud por la oportunidad y el esfuerzo realizado para alcanzar el título.

Lorena Del Castillo señaló que el episodio terminó siendo una lección de vida y no una tragedia, agradeciendo que la situación esté bajo control.

Gary comentó que, tras el susto, se siente muy agradecido por su vida, por su esposa y por las oportunidades que Dios le pone en el camino.

