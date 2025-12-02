¡Orgullo tico! Costarricense Gary Centeno gana el primer lugar en reality de Telemundo La Isla

¡Viva Costa Rica! El sancarleño Gary Centeno hizo historia esta noche al coronarse como el ganador del reality de Telemundo La Isla.

La noche de este de lunes fue la final del concurso donde el actor tico, salió victorioso dejándose un botín nada despreciable de 200 mil dólares, es decir, poco más de 100 millones de colones que no le caen nada mal a nadie.

LEA MÁS: Gary Centeno, a la conquista de $200.000: Estreno y detalles del tico en ‘La isla: Desafío extremo’

En sus redes sociales, Gary mostró lo orgulloso que está con lo logrado, así como lo feliz que se siente con el platal que se ganó.

Gary Centeno, costarricense en el programa "La isla: Desafío extremo" de Telemundo. (redes/Instagram)

El tico fue carguísima porque sobrevivió a las semanas más duras, donde el hambre, el cansancio, los pleitos por la comida y los temidos colchones de playa Baja hicieron estragos hasta en los más fuertes. Pero nada ni nadie pudo con él.

LEA MÁS: Gary Centeno participará en otro reality de Telemundo y por esa razón rechazó a Teletica

Cientos de ticos reaccionaron al éxito de nuestro compatriota, quien ya había dejado la bandera de nuestro país muy alto en el reality Master Chef Vip, donde fue uno de los finalistas.

“Mucho éxito paisano”, le escribió Maribel Guardia.

“Mucha suerte Gary, eres un competidor fuerte y grande”, le escribió otro amigo y así muchas felicitaciones para el costarricense.