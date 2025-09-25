Gary Centeno participará en otro reality de Telemundo y por esa razón rechazó a Teletica

Gary Centeno, actor y bailarin costarricense radica en México, pero ahora está en Puerto Rico grabando el nuevo reality de Telemundo.

El costarricense Gary Centeno participará en un nuevo reality de Telemundo y ya anunciaron la fecha de estreno del programa.

El actor y bailarín ya nos había adelantado algo de este nuevo proyecto en agosto, pero en esa ocasión no podía dar muchos detalles por cuestiones de contrato.

El sancarleño será parte de “La isla: Desafío Extremo”, donde 18 famosos lucharán por ganarse los 200 mil dólares del premio final (poco más de 100 millones de colones).

LEA MÁS: Teletica tentó a tico que vive en el extranjero para Mira quién baila

Gary nos había contado que debido a este nuevo reto profesional es que no pudo aceptar la invitación de Teletica para esta en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

“Me voy a ‘La Isla: Desafío Extremo’, ya casi empezamos a grabar, y la verdad es que son formatos muy diferentes, pero me conviene más este de Telemundo, pero ojalá que sí, que en una próxima edición (de MQB) se dé la oportunidad de estar en algo de Teletica”, nos dijo.

Telemundo acaba de confirmar la participación de Gary en el programa al anunciar los nombre de los 18 participantes, así como que el primer programa se transmitirá el martes 7 de octubre, a las 7 p.m.

LEA MÁS: Gary Centeno la pegó y anuncia que actuará en serie de Telemundo

Gary Centeno ya fue confirmado como uno de los participantes de La Isla: Desafío Extremo de Telemundo. (Redes/Instagram)

El tico competirá al lado de personalidades como: Mauricio Islas, Julieta Grajales, José María Galeano, Jason Romo, Zoraida Gómez, entre otros.

Así fue la presentación de Gary Centeno en el reality de Telemundo

“Bajo la conducción de Héctor Suárez Gomís, ‘La Isla: Desafío Extremo’ es una aventura llena de adrenalina donde los contendientes enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en lugares salvajes y remotos desde playas vírgenes y densos bosques tropicales, hasta desiertos donde el calor es casi irresistible. Divididos en tres equipos, ellos luchan semana a semana por sobrevivir en condiciones que van desde el lujo total hasta la más dura precariedad. Solo los más fuertes llegarán a la fase final, donde cada desafío será individual y el gran premio estará en juego”, explica la página de Telemundo.

LEA MÁS: Gary Centeno salió de la cocina de Top Chef VIP directo a un nuevo proyecto y ya nos dio un adelanto