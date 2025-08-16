Teletica tentó a tico que vive en el extranjero para Mira quién baila

Mira quién baila, segunda temporada, iniciará el domingo 7 de setiembre. (Facebook/Facebook)

El inicio de la nueva temporada de Mira quién baila (MQB) está a la vuelta de la esquina y ya casi se terminan de confirmar los 10 famosos que estarán en la pista de baile.

Este año, la dinámica que ha utilizado Teletica Formatos para escoger a los “famosos” es que el mismo público nomine a sus favoritos; sin embargo, ya ellos tenían algunos seleccionados con anticipación.

De momento, se han confirmado a figuras que viven en el país, pero según supimos, estuvieron tentando a un tico que vive en el extranjero para que viniera a competir.

Se trata del sancarleño Gary Centeno, quien tiene varios años viviendo en México, y que además ya ganó un reality de baile en dicho país.

El actor y bailarín profesional contó a La Teja que, efectivamente, en junio lo llamaron de la producción de Teletica para invitarlo a este formato, pero por más que le encantaría al final no se pudo.

Gary explicó que MQB le chocaría con otro proyecto en el que ya lo habían contratado con anticipación.

“Me llamó la productora, estuvimos en conversaciones, yo tenía muchas ganas de ir al formato; la verdad, desde hace rato quiero hacer algo en Costa Rica, pero, desgraciadamente y afortunadamente, me pega con un proyecto que tengo ahorita también. En unas tres semanas ya se van a enterar”, mencionó.

El tico además nos adelantó que dicho proyecto es otro reality de competencias y que se transmitirá por Telemundo.

“Me voy a La Isla: Desafío Extremo, ya casi empezamos a grabar, y la verdad es que son formatos muy diferentes, pero me conviene más esta de Telemundo, pero ojalá que sí, que en una próxima edición se dé la oportunidad de estar en algo de Teletica”, dijo.

La fecha de estreno de La Isla aún no está confirmada y ya Gary había participado en el programa Top Chef VIP y en “La jefa”, una de las últimas series que produjo Telemundo.

Centeno nos adelantó que en enero de 2026 vendrá a grabar una película nacional, pero que de esa aún no puede revelar mayores detalles, solo que tendrá que venir para las filmaciones.