Gary Centeno, a la conquista de $200.000: Estreno y detalles del tico en ‘La isla: Desafío extremo’.

El costarricense Gary Centeno compite por $200.000 dólares en el reality show grabado en República Dominicana. (Redes/Instagram)

El costarricense Gary Centeno dio una gran noticia a los ticos antes de iniciar La isla: Desafío extremo, el nuevo reality en el que participará de la cadena Telemundo.

El programa se empezará a transmitir este martes 7 de octubre, cuando 18 famosos lucharán por ganarse el premio final de 200 mil dólares (poco más de 100 millones de colones).

El sancarleño ya tiene varias semanas de estar internado en una isla de República Dominicana, donde se está grabando el programa y desde allá le mandó un mensaje a los ticos.

“¿Qué creen? Acepté este gran reto, ustedes saben que yo soy de retos, así que me vine aquí a La isla, pero necesito todo su apoyo, toda esa energía. Y les tengo una gran noticia, van a pasarlo por Telemundo Internacional, así que no hay duda para que desde ya me empiecen a apoyar. ¡Pura vida, Costa Rica!“, compartió en sus redes.

Centeno pidió a sus seguidores el apoyo necesario para enfrentar los retos físicos y mentales del reality show. (Redes/Instagram)

El reality se transmitirá de lunes a viernes y los domingos a las 7 p.m., y se podrá ver por el canal de cable.

Centeno tendrá como contrincantes a personalidades como: Mauricio Islas, Julieta Grajales, José María Galeano, Jason Romo, Zoraida Gómez, entre otros.

Ellos deberán superar varias pruebas físicas y mentales para ganarse el privilegio de pasar los días en condiciones de lujo, mientras que los que pierdan podrían acabar en la precariedad total.

Cada victoria además traerá consigo capitanías, inmunidades y recompensas, los sentenciados se deciden por votación de los mismos participantes y cuando queden solo tres jugadores el campeón se decidirá con el último desafío.

