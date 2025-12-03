Gary Centeno donará parte del premio que ganó en La Isla para cumplir una promesa a su mamá

El actor costarricense Gary Centeno se coronó como el campeón de La isla: Desafío extremo, de Telemundo, tras vencer a 18 competidores que permanecieron casi tres meses aislados en República Dominicana enfrentando pruebas de resistencia y supervivencia.

Gary Centeno se convirtió en el ganador absoluto de La isla: Desafío extremo. (Instagram/Instagram)

El triunfo le otorgó un premio de $200 mil dólares (más de ¢100 millones), pero el anuncio que hizo luego sorprendió a más de uno.

“No me la creo todavía. Con esto quiero asegurar el futuro de mi hija”, explicó.

Sin embargo, lo que más conmovió fue la promesa que decidió cumplir tras recibir el dinero.

“Voy a compartir parte del premio con alguna persona, niño o fundación (de cáncer) que necesite ayuda para medicamentos. Mi mamá murió de cáncer y le prometí que si ganaba, iba a donar un porcentaje”, recordó, visiblemente agradecido.

Además, reveló que uno de sus sueños es casarse en Tulum, México.

“En playa Tulum, todos están invitados”, dijo entre risas, ilusionado con dar el “sí, acepto”.

El actor anunció que donará parte del premio para apoyar a personas que necesitan medicamentos. (redes/Instagram)

Centeno también dedicó el triunfo a su pareja, la actriz mexicana Lorena del Castillo, quien se encargó de su hija durante toda su ausencia.

“Todo esto era por Luna, pero también por esta increíble mujer. Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Lloró conmigo, rezó conmigo, puso velas conmigo. Gané gracias a que estuvo a mi lado”, expresó.

El actor aseguró que este premio representa un nuevo comienzo para él y su familia, y reafirmó su deseo de usarlo con propósito y gratitud.