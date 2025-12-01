Tico Gary Centeno está en la final de La Isla: desafío extremo y este lunes es la final por Telemundo

Gary Centeno logró llegar a la gran final del programa "La isla: Desafío extremo" de Telemundo. (redes/Instagram)

El actor costarricense Gary Centeno puso el nombre de Costa Rica en lo más alto al convertirse oficialmente en uno de los cuatro finalistas de la segunda temporada de “La isla: desafío extremo”, de Telemundo.

El tico sobrevivió a las semanas más duras, donde el hambre, el cansancio, los pleitos por la comida y los temidos colchones de Playa Baja hicieron estragos hasta en los más fuertes.

De los 20 participantes que comenzaron repartidos en los equipos Panteras, Águilas y Tiburones, solo cuatro llegaron a la final que se transmitirá este lunes, a partir de las 7 p.m., por el canal Telemundo, y en la que se conocerá quién se ganará los 200.000 dólares (poco más de 100 millones de colones).

A partir de Gary los otros finalistas son Jason Romo, Estefanía Ahumada y Martín Salvador.

Gary Centeno es uno de los cuatro finalistas del realty de Telemundo. (redes/Instagram)

Todos saldrán premiados

La producción del programa anunció en la semifinal que a diferencia de la temporada anterior, esta vez todos los finalistas recibirán premios en efectivo.

El Segundo lugar recibirá $40.000; el Tercer lugar: $25.00 y el Cuarto lugar: $15.000.

O sea, pase lo que pase, Gary se ganará su buen dinero, además del orgullo de haber llegado tan lejos en una competencia y programa tan visto.

El sancarleño Gary Centeno tiene tres meses en una isla de República Dominicana donde se graba el programa de Telemundo. (redes/Instagram)

En la primera temporada de “La isla: desafío extremo”, que se llevó a cabo en Turquía en 2024, el ganador fue el actor cubano Adrián Di Monte.

Finalizando este reality show, Telemundo estrenará el martes 2 de diciembre la décima temporada de la competencia deportiva “Exatlón Estados Unidos”.

