Esto hará el tico Gary Centeno con los más de 100 millones de colones que se ganó en La Isla

Gary Centeno, actor costarricense, en el reality La Isla: Desafío Extremo de Telemundo. (redes/Instagram)

El costarricense Gary Centeno se convirtió en el gran ganador del reality La isla: Desafío extremo, de la cadena Telemundo, y se ganó 200 mil dólares, que equivalen a más de 100 millones de colones.

El sancarleño le ganó a 18 competidores, quienes estuvieron cerca de tres meses encerrados en una isla de República Dominicana cumpliendo diferentes retos de supervivencia.

Gary Centeno fue el gtan granador de La isla: Desafío extremo

Tras anunciarse que era el gran ganador de la segunda temporada de este programa el tico mencionó que este triunfo se lo dedicaba a su hija Luna, de 5 años.

“Luna, papá lo logró! Te amoooo”, dijo muy emocionado solo segundos después de coronarse campeón.

Lorena del Castillo, pareja de Gary Centeno, llegó a apoyarlo en la gran final del reality de Telemundo. (redes/Instagram)

Gary además contó que sin el apoyo de su pareja Lorena del Castillo, actriz mexicana, no hubiera logrado entrar a la competencia, por lo cual le agradeció todo el esfuerzo que hizo por cuidar a su hija sola.

“Siento demasiado agradecimiento ante todo y, obviamente, todo esto era por Luna, pero hay una persona que sino fuera por ella yo no estuviera aquí y es esta increíble mujer (su esposa). Esta mujer me permitió estar aquí mientras ella cuidaba de Luna, lloró conmigo, rezó conmigo, puso velas conmigo y hoy está aquí y gané gracias a que estaba ella. Esos ojos hermosos que tengo, que me enamoraron, es todo el agradecimiento”, dijo.

LEA MÁS: Gary Centeno, a la conquista de $200.000: Estreno y detalles del tico en ‘La isla: Desafío extremo’.

Futuro asegurado

Durante la competencia, el tico se la pasó diciendo que su sueño era asegurarle un futuro a su hija y que por eso luchaba por ganarse alguno de los premios en efectivo.

“Quiero agradecer obviamente a todos mis compañeros por lo malo porque fue un gran aprendizaje, por lo bueno también, quedan en mi corazón. Un gran agradecimiento a tí (Héctor Suárez, conductor del programa) por cada palabra, cada frase que me ponías en el momento adecuado, a Dios totalmente. Y gracias Telemundo”, mencionó.

Este es el momento en que anuncian a Gary Centeno como ganador del programa de Telemundo. (redes/Instagram)

Centeno también dijo que el dinero lo usará para pagar los estudios de su hija y que espera poner a andar algún proyecto junto a su esposa.

LEA MÁS: ¿Gary Centeno piensa en OnlyFans? Actor tico reveló si abriría una página de contenido erótico

“¡Felicitaciones, Gary! Gary eres el ganador de La Isla: Desafío extremo segunda temporada. Hoy tu nombre queda escrito en la historia y en la memoria de esta isla. Llegaste con dudas, con miedos, con fortalezas que ni conocías de tu mismo, cada día, cada golpe, cada caída, cada batalla, te convirtieron en la versión más imparable de ti. ¡Felicidades, Gary!“, dijo Héctor Suárez al anunciarlo como ganador.