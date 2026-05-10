¿Niño o niña? Gary Centeno y actriz de El señor de los cielos ya revelaron el sexo de su bebé

La actriz mexicana Lorena del Castillo y el actor costarricense Gary Centeno compartieron una nueva y emotiva noticia sobre la dulce espera de su segundo bebé: ¡será una niña!

Gary Centeno y su pareja Lorena del Castillo ya saben si tendrá niña o niño (redes/Instagram)

La pareja, que días atrás confirmó el embarazo tras varios meses de mantenerlo en privado, debido a las complicaciones que enfrentó Lorena en el proceso, reveló el sexo del bebé con una sencilla, pero especial dinámica familiar.

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Ambos partieron un pastel para descubrir la gran noticia y fue el relleno rosado el que confirmó que la familia volverá a recibir a una niña, llenando de emoción a todos sus amigos y seguidores en redes.

Sin duda, la reacción que más robó corazones fue la de su hija mayor, Luna, quien no pudo ocultar la felicidad al enterarse de que tendrá una hermanita. Apenas vio el color del pastel, gritó emocionada: “¡Es niña!”, mientras celebraba junto a sus papás.

El actor tico Gary Centeno y su pareja ya saben si tendrán niño o niña

Gary Centeno también se unió a la emoción y, junto a Luna, improvisó un divertido baile para festejar la llegada de la nueva integrante de la familia.

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Gary Centeno y su hija Luna hasta hicieron un baile para celebrar que viene una hermanita. (redes/Instagram)

El anuncio llega días después de que Lorena del Castillo abriera su corazón y contara que decidió esperar casi cinco meses para hacer público su embarazo, debido a que enfrentó un primer trimestre muy complicado, con fuertes síntomas y hasta dos amenazas de aborto.

Gary Centeno Lorena del Castillo (Instagram/La Nación)

Ahora, con más tranquilidad y emoción, la pareja vive esta nueva etapa rodeada de amor y con Luna más que lista para asumir su nuevo papel de hermana mayor.