Farándula

¿Niño o niña? Gary Centeno y actriz de El señor de los cielos ya revelaron el sexo de su bebé

Gary Centeno y Lorena del Castillo ya anunciaron el sexo de su segundo hijo

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez

La actriz mexicana Lorena del Castillo y el actor costarricense Gary Centeno compartieron una nueva y emotiva noticia sobre la dulce espera de su segundo bebé: ¡será una niña!

Gary Centeno y su pareja Lorena del Castillo ya saben si tendrá niña o niño
Gary Centeno y su pareja Lorena del Castillo ya saben si tendrá niña o niño (redes/Instagram)

La pareja, que días atrás confirmó el embarazo tras varios meses de mantenerlo en privado, debido a las complicaciones que enfrentó Lorena en el proceso, reveló el sexo del bebé con una sencilla, pero especial dinámica familiar.

LEA MÁS: Actriz de El señor de los cielos revela la dura razón por la que tardó tanto en anunciar embarazo con actor tico Gary Centeno

Ambos partieron un pastel para descubrir la gran noticia y fue el relleno rosado el que confirmó que la familia volverá a recibir a una niña, llenando de emoción a todos sus amigos y seguidores en redes.

Sin duda, la reacción que más robó corazones fue la de su hija mayor, Luna, quien no pudo ocultar la felicidad al enterarse de que tendrá una hermanita. Apenas vio el color del pastel, gritó emocionada: “¡Es niña!”, mientras celebraba junto a sus papás.

El actor tico Gary Centeno y su pareja ya saben si tendrán niño o niña

Gary Centeno también se unió a la emoción y, junto a Luna, improvisó un divertido baile para festejar la llegada de la nueva integrante de la familia.

LEA MÁS: Tico Gary Centeno reaparece tras su operación y cuenta qué le dijeron los médicos

Gary Centeno y su pareja Lorena del Castillo ya saben si tendrá niña o niño
Gary Centeno y su hija Luna hasta hicieron un baile para celebrar que viene una hermanita. (redes/Instagram)

El anuncio llega días después de que Lorena del Castillo abriera su corazón y contara que decidió esperar casi cinco meses para hacer público su embarazo, debido a que enfrentó un primer trimestre muy complicado, con fuertes síntomas y hasta dos amenazas de aborto.

Gary Centeno Lorena del Castillo
Gary Centeno Lorena del Castillo (Instagram/La Nación)

Ahora, con más tranquilidad y emoción, la pareja vive esta nueva etapa rodeada de amor y con Luna más que lista para asumir su nuevo papel de hermana mayor.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gary CentenoMéxicoLorena del CastilloEl señor de los cielos
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.