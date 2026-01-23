Tico Gary Centeno reaparece tras su operación y cuenta qué le dijeron los médicos

El actor costarricense Gary Centeno, recordado por ser el ganador del reality La Isla: Desafío Extremo de Telemundo, ya se encuentra fuera de peligro y recuperándose en casa luego de una operación en uno de sus hombros.

A través de sus redes sociales, Gary agradeció el apoyo y los mensajes de cariño que recibió durante estos últimos días tras anunciar que estaba por tercera ocasión en el hospital tras terminar el programa en diciembre.

Gary Centeno, actor y bailarín costarricense radicado en México, tuvo que ser operado de uno de sus hombros tras las lesiones que le dejaron los retos de La Isla: Desafío extremo. (Redes/Instagram)

“Quiero agradecerle a todos por esos mensajitos bonitos que siempre me llegan, ya salí del hospital, ya estoy en mi casa”, expresó.

El sancarleño explicó que afortunadamente la cirugía fue todo un éxito, pero solo le operaron uno; el otro será en los próximos días.

“El hombro está hinchado, me hicieron tres puntitos, dos al frente y uno atrás, en la espalda. La operación fue todo un éxito, estoy superbién, solamente me duele un poquito”, comentó, dejando claro que la intervención no presentó complicaciones.

Según contó, por ahora deberá guardar reposo al menos cinco días, aunque el pronóstico médico es bastante alentador, pues le mencionó que en unas dos semanas ya se sentirá mejor.

Gary Centeno mostró como le quedó el hombro después de su operación. (redes/Instagram)

Un mes para hacer ejercicio

Lo que lo tiene más emocionado es que en un mes más o menos ya podrá hacer actividad física de nuevo.

Finalmente, Gary reiteró su agradecimiento a quienes han estado pendientes de él.

Gary Centeno tuvo que ser hospitalizado al terminar el reality de Telemundo y esta es la tercera ocasión que está en el hospital a consecuencia de este programa. (Instagram/Instagram)

“De verdad, de verdad, gracias a todos por esos mensajitos y por estar pendientes”, concluyó el actor, quien ahora se enfocará en sanar de esta operación cuyos costos fueron asumidos por el seguro del programa de Telemundo.