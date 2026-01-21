Gary Centeno sufre las secuelas de su esfuerzo en La Isla de Telemundo y tendrá que ser operado

Gary Centeno, actor costarricense, ganó el reality La Isla: Desafío Extremo de Telemundo el año pasado. (redes/Instagram)

El actor costarricense Gary Centeno, ganador del reality La Isla: Desafío extremo, de Telemundo, volvió a ser hospitalizado, pero en esta ocasión no se trata de una emergencia inesperada, sino de una cirugía programada para atender las lesiones que le dejó la dura competencia televisiva.

El tico contó que se encuentra internado en un hospital de México, donde este miércoles entrará al quirófano para ser operado de ambos hombros.

Según explicó, los constantes juegos físicos, pruebas extremas y exigencias del programa le provocaron lesiones que ahora deben ser corregidas para que pueda recuperar su salud al cien por ciento.

Gary Centeno, actor costarricense, ganador del reality La Isla: Desafío extremo 2025 de Telemundo, pidió a sus seguidores mucha suerte para que la operación sea un éxito. (redes/Instagram)

Desde el salón del hospital, Gary aprovechó para aclarar los rumores y comentarios que circularon en redes sociales sobre la veracidad de sus dolencias.

“Me van a operar los hombros, también para todas aquellas personas y todos esos comentarios que vi donde decían que mis lesiones de los hombros eran falsas, pues no, no son falsas. Me van a operar ahorita de los dos hombros, primero uno”, dijo el actor de forma directa.

Centeno también explicó que esta cirugía no es nada nuevo, ya que estaba prevista desde que terminó su participación en el reality.

“Desde que salí de la Isla ya estaba programada, así que no es nada nuevo, pero bueno, deséenme suerte. Es una operación no básica, pero pues el doctor me explicó que no es tan complicada, así que deséenme mucha suerte para salir de acá, seguramente ya mañana estoy en mi casa”, comentó, tratando de tranquilizar a sus seguidores.

Operación ya paga

Otro de los temas que quiso dejar claros fue el económico, pues sabe que pueden llegar a insinuar que se está gastando gran parte del dinero que se ganó en el programa para cubrir estos gastos médicos.

“Antes de que empiecen a decir: ‘se le va a ir todo el dinero en operaciones’, no, todo está cubierto con el seguro de Telemundo, o sea, el seguro de La Isla, porque todos los participantes siempre estamos con un seguro, se están haciendo responsable, así que tranquilos”, explicó.

Gary Centeno explicó que los gastos médicos los está cubriendo Telemundo como parte del seguro que tenía cada participante del programa. (redes/Instagram)

El sancarleño además insistió en que esta intervención es necesaria para su bienestar y que por eso no podía dejar pasar más tiempo.

“Esta es una operación para que yo esté mucho mejor e insisto, ya me explicó el doctor, no es una operación muy complicada, pero que sí se tiene que hacer para estar al 100”, recalcó.

Aunque Gary se llevó 200 mil dólares al ganar el primer lugar, pero su paso por el reality no fue nada sencillo. Tras finalizar la competencia, ya había sido hospitalizado en dos ocasiones en diciembre.

“La salud es lo más valioso que tenemos. Solo mis amigos cercanos y familia sabían de esta situación. Me dejaron internado varios días porque presenté neumonía, bronquitis y asma. Hasta hoy pude salir, fueron varios estudios y demás que al final y gracias a Dios todo salió bien”, contó el 22 de diciembre.

El reality de Telemundo terminó el 1 de diciembre; sin embargo, no pudo celebrar mucho porque debieron llevarlo al hospital por tanto esfuerzo que hizo para ganar.