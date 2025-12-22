Gary Centeno, actor costarricense que ganó 100 millones de colones en reality, enfrenta serios problemas de salud

Aunque su paso por el reality de Telemundo, La Isla: Desafía extremo, le dejó unos 100 millones de colones en su cuenta bancaria, el actor costarricense Gary Centeno ha tenido que pagar una cara factura en su salud tras la exigente experiencia televisiva.

El sancarleño se adjudicó los 200 mil dólares del primer lugar del programa; sin embargo, después de finalizar la competencia tuvo que ser hospitalizado en dos ocasiones: una a inicios de diciembre y la más reciente hace cinco días.

El actor costarricense Gary Centeno permaneció internado durante cinco días. Fotografía: Instagram Lorena del Castillo. (Instagram/Instagram)

Neumonía, bronquitis y asma lo llevaron al hospital

Dichosamente, al actor —quien reside en Ciudad de México— le dieron la salida del hospital este domingo, aunque deberá mantenerse con cuidados especiales y en aislamiento preventivo durante dos días.

Centeno habló abiertamente de lo vivido en sus redes sociales y reveló la gravedad del cuadro médico que enfrentó.

“La salud es lo más valioso que tenemos. Solo mis amigos cercanos y familia sabían de esta situación. Me dejaron internado varios días porque presenté neumonía, bronquitis y asma. Hasta hoy (domingo) pude salir, fueron varios estudios y demás que al final y gracias a Dios todo salió bien.

Gary Centeno, actor costarricense, participó y ganó el reality La Isla: Desafío Extremo de Telemundo. (redes/Instagram)

“Y sí, efectivamente, el estrés y demás que viví en La Isla y además mis problemas respiratorios me pasaron factura, también me hicieron resonancia de las lesiones en los hombros esperando que no sea de gravedad; pero ya, gracias a Dios todo está bien y ya vamos para la casita”, mencionó el actor.

El estrés del reality pasó factura

Gary reconoció que el estrés extremo, sumado a sus problemas respiratorios previos, influyó directamente en su delicado estado de salud, razón por la cual ahora deberá enfocarse en su recuperación total.

Su esposa habló del duro momento familiar

La actriz Lorena del Castillo, esposa de Centeno y madre de Luna, la única hija de la pareja, también se refirió al difícil panorama que enfrentaron como familia.

Gary Centeno contó los momentos que vivió en los últimos cinco días este domingo en este posteo. Fotografía: Instagram Gary Centeno. (Instagram/Instagram)

“(Fueron) cinco días de mucha reflexión, curiosamente, como volver al 2020 en donde al parecer toda nuestra vida dependía de un cubreboca. Diciembre nos recibió poco caluroso. Dos hospitalizaciones al hilo. Siguen un par de días de aislamiento controlado para Gary y una vida de cuidados para su asma”, expresó.

A pesar del duro episodio, la familia celebra que el actor ya esté fuera de peligro y enfocado en su recuperación.