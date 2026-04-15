Actriz de El señor de los cielos revela la dura razón por la que tardó tanto en anunciar embarazo con actor tico Gary Centeno

La reconocida actriz mexicana Lorena del Castillo abrió su corazón y reveló las duras razones por las que esperó casi cinco meses para confirmar su segundo embarazo con el actor costarricense Gary Centeno.

La pareja anunció el fin de semana que serán papás nuevamente, seis años después del nacimiento de su hija, Luna.

Gary Centeno y Lorena del Castillo se convirtieron en papás por primera vez en el 2020. Fotografía: Archivo.

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Un embarazo muy distinto al primero

La intérprete, recordada por su papel en la novela El señor de los cielos, explicó que este proceso ha sido completamente diferente al que vivió anteriormente.

“Ya tengo casi cinco meses, me falta una semana para cumplirlos y esperé tanto tiempo para compartirla (la noticia) porque la verdad ha sido un embarazo muy complejo. A diferencia del de Luna que todo fue Disneylandia, rosita y todo hermoso, este (embarazo) ha sido muy duro”, afirmó.

Momentos difíciles y mucho miedo

La actriz detalló que el primer trimestre fue especialmente complicado, tanto a nivel físico como emocional.

“Tuve un primer trimestre muy complejo, no solamente en cuanto a síntomas, náuseas o cansancio que nunca había sentido, sino que también presentó dos amenazas de aborto. No solo no la estaba pasando bien, sino que no estaba dispuesta a compartir algo y abrir la ventana a las diversas opiniones, pero ya me siento un poco más lista. Los síntomas se han reducido muchísimo”, agregó.

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Un mensaje honesto para otras mujeres

Más allá de su experiencia personal, Lorena del Castillo quiso visibilizar una realidad que muchas mujeres enfrentan en silencio.

“Me di cuenta que muchas mujeres lo viven (embarazo) como yo estoy viviendo este segundo. Que de hecho son muy afortunadas las mujeres que lo viven de la otra manera y también emocionalmente me ha abrazado mucho saber que es normal y que el hecho de que uno no la está pasando bien no quiere decir que no quiera al bebé”, destacó.

También habló de la culpa que llegó a sentir durante los momentos más difíciles.

“No sé cuántas de las personitas que me están viendo están pasando por un embarazo, pero no están solas. Cada embarazo es distinto, incluso en una misma mujer pueden haber diferencias muy grandes entre un embarazo y otro, pero no hay que sentirse culpables, porque hubo momentos que no sabía si podía continuar con esto de lo mal que me sentía y eso me generaba cierta culpa”, mencionó.

Lorena del Castillo tiene cinco meses de embarazo. (Instagram/Instagram)

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Una etapa más estable

Actualmente, la actriz confirmó que su estado de salud ha mejorado considerablemente, lo que le permitió compartir la noticia con mayor tranquilidad.

Por ahora, ni ella ni Gary Centeno han revelado si esperan niño o niña, pero sí dejaron claro que viven este proceso con ilusión y mayor calma.