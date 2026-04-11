Actor costarricense y actriz de El señor de los cielos anuncian que esperan bebé

El actor costarricense Gary Centeno y la actriz Lorena del Castillo sorprendieron al anunciar que agrandan la familia: ¡serán papás nuevamente!

La noticia la dieron a conocer a través de un ingenioso video en redes sociales, donde confirmaron que la cigüeña los visitará por segunda ocasión.

Gary Centeno será papá por segunda vez. Fotografía: Instagram Gary Centeno. (Instagram/Instagram)

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Un bebé muy esperado

La pareja ya es papá de Luna, quien nació en setiembre del 2020, y ahora seis años después vuelven a vivir la emoción de la paternidad.

En esta ocasión, el anuncio llegó más tarde de lo habitual, y es que el proceso no fue sencillo.

“Ya les platicaré a detalle, pero no, este bebé no es nuevo, tengo casi 5 meses de embarazo. Ha sido un proceso… pfff… muy complejo, por eso no habíamos dicho nada. Y bueno, como siempre la pancita ridícula que yo hago los primeros meses. Pero yo creo que pronto hace ‘pop’ esta palomita”, contó Lorena del Castillo.

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Carreras consolidadas en el extranjero

Gary Centeno se ha consolidado como una figura en la televisión, el cine y el teatro en México, país donde reside desde hace varios años.

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Además, ha participado en realities como MasterChef y La Isla, programa que ganó el año pasado, llevándose un premio de 200 mil dólares, cerca de 100 millones de colones.

Lorena del Castillo compartió esta foto de su pancita tras revelar que espera bebé por segunda vez. Fotografía: Instagram Lorena del Castillo. (Instagram/Instagram)

Por su parte, Lorena del Castillo es ampliamente reconocida por su trabajo en producciones internacionales, especialmente por su papel de la teniente Guzmán en la serie El señor de los cielos, de Telemundo.

Una familia que crece

La actriz también compartió una imagen de su embarazo, mostrando su pancita de cinco meses y generando una ola de felicitaciones entre sus seguidores.

Sin duda, la pareja vive un momento lleno de ilusión tras superar un proceso que, según dijeron, no fue fácil.

Lorena del Castillo en su papel de la teniente Guzmán en El señor de los cielos. Fotografía: Archivo GN.

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