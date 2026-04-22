Farándula

Teletica enviará a estos periodistas a cubrir la Copa del Mundo Norteamérica 2026

Televisora oficializó a los primeros convocados para la cobertura internacional de la cita mundialista

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Por Manuel Herrera

Teletica oficializó este martes a los primeros periodistas que convocó para la cobertura internacional de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

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Los nombres se confirman pocos días después de que el canal revelara para anunciantes y socios comerciales los planes de cobertura de la cita mundialista.

Teletica
Teletica confirmó a sus primeros convocados para la cobertura internacional de la Copa del Mundo. (Instagram/Instagram)

En una actividad que realizó la semana pasada en el Estudio Marco Picado, canal 7 dio a conocer los presentadores que tendrán la cobertura desde el extranjero, según una fotografía que publicó en sus redes el periodista Josué Quesada.

Nombres oficiales a la luz

Sin embargo, fue hasta este martes cuando canal 7 dio a conocer los nombres de sus primeros cuatro convocados para ir al mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Se trata de los periodistas deportivos Gabriela Jiménez, Gustavo López, Eduardo Castillo y Josué Quesada.

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“Nuestros primeros convocados al Mundial, estos serán los periodistas que estarán desde la Copa del Mundo dando cobertura a las plataformas de Teletica”, indicó el canal.

Maribel García
Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, trabajará con Teletica en la cobertura internacional de la Copa del Mundo. (Tomada de redes/Tomada de redes sociales)

Otros nombres ya anunciados en privado

Otros de los convocados, según anunciaron en la actividad de la semana pasada, para esa cobertura desde el exterior, son: la locutora de Teletica Radio, Rose Davis; el actor y humorista Mauricio Astorga, con su personaje Morgan; los creadores de contenido Diego Garro y Corney y los periodistas deportivos Diego Obando, y Kevin Jiménez, además de los oficializados este martes.

También canal 7 contrató para esta cobertura mundialista a la periodista Maribel García, sobrina de Maribel Guardia.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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