Teletica enviará a estos periodistas a cubrir la Copa del Mundo Norteamérica 2026

Teletica oficializó este martes a los primeros periodistas que convocó para la cobertura internacional de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
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Los nombres se confirman pocos días después de que el canal revelara para anunciantes y socios comerciales los planes de cobertura de la cita mundialista.
En una actividad que realizó la semana pasada en el Estudio Marco Picado, canal 7 dio a conocer los presentadores que tendrán la cobertura desde el extranjero, según una fotografía que publicó en sus redes el periodista Josué Quesada.
Nombres oficiales a la luz
Sin embargo, fue hasta este martes cuando canal 7 dio a conocer los nombres de sus primeros cuatro convocados para ir al mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Se trata de los periodistas deportivos Gabriela Jiménez, Gustavo López, Eduardo Castillo y Josué Quesada.
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“Nuestros primeros convocados al Mundial, estos serán los periodistas que estarán desde la Copa del Mundo dando cobertura a las plataformas de Teletica”, indicó el canal.
Otros nombres ya anunciados en privado
Otros de los convocados, según anunciaron en la actividad de la semana pasada, para esa cobertura desde el exterior, son: la locutora de Teletica Radio, Rose Davis; el actor y humorista Mauricio Astorga, con su personaje Morgan; los creadores de contenido Diego Garro y Corney y los periodistas deportivos Diego Obando, y Kevin Jiménez, además de los oficializados este martes.
También canal 7 contrató para esta cobertura mundialista a la periodista Maribel García, sobrina de Maribel Guardia.