Farándula

Rodolfo González da la sorpresa en Telenoticias a dos meses de asumir dirección del noticiero

Periodista fue anunciado como nuevo director del noticiero de canal 7 el pasado 17 de febrero

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Por Manuel Herrera

El periodista Rodolfo González dio la sorpresa este martes en Telenoticias a poquito más de dos meses de haber asumido la dirección del noticiero de canal 7.

Rodolfo González
Rodolfo González presentó por primera vez Telenoticias desde que asumió la dirección del noticiero. Apareció al lado de Estafania Colombari. (Captura La Teja/Captura La Teja)

González fue nombrado por Teletica como el nuevo director de Telenoticias el pasado 17 de febrero, horas después de que Ignacio Santos anunciara su jubilación.

Este martes, González sorprendió a toda la audiencia del noticiero del 7 al presentar por primera vez desde que asumió esa jefatura.

Rodolfo apareció como presentador de la edición vespertina de Telenoticias, el principal noticiero del país.

Pero el comunicador no apareció solo, lo hizo acompañado de la periodista Estefania Colombari, una de sus principales fichas en el programa semanal 7 Días.

Rodolfo González
Rodolfo González y Estefania Colombari sorprendieron este martes en Telenoticias. (Captura La Teja/Captura La Teja)

Colombari también presenta por primera vez el noticiero de canal 7.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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