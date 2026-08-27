Esto respondió la Fedefútbol tras la renuncia de Jorge Hidalgo al Comité Ejecutivo

Jorge Hidalgo renunció al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol este jueves. (Rafael Pacheco Granados)

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este jueves la renuncia de Jorge Hidalgo a su puesto en el Comité Ejecutivo de la institución como director dos.

El dirigente presentó una carta en la que enumeró los motivos por los cuales se va, al señalar diferencias de visión y molestias por la falta de transparencia en algunos temas, documento al cual tuvo acceso La Teja.

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En un comunicado de prensa, la Fedefútbol explicó cuáles son los pasos que tomará tras esta decisión.

“La FCRF comunicará oportunamente el proceso que se seguirá para la sustitución del puesto correspondiente al Director 2 del Comité Ejecutivo, de conformidad con la normativa vigente”, destacaron.

Sobre los motivos que expuso don Jorge acerca de por qué se va, la institución no quiso, por ahora, hacer ningún tipo de comentario.

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“En relación con las consideraciones expuestas por el señor Hidalgo Vega en su carta de renuncia, la FCRF informa que, de acuerdo con la normativa aplicable, esta correspondencia será conocida y analizada en la próxima sesión oficial del Comité Ejecutivo.

“Por esta razón, y hasta que dicho órgano conozca formalmente el contenido de la carta, la FCRF no brindará declaraciones adicionales al respecto”, finalizaron.

Higaldo fue crítico de cómo se están manejando las cosas en la Federación.