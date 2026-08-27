Miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol renuncia por diferencias con la presidencia

Jorge Hidalgo es uno de los líderes del grupo 'Transparencia rojinegra'. El expresidente de la Liga cree que el problema de Joseph Joseph son sus asesores. (Lilly Arce)

Jorge Hidalgo Vega, director dos de la Federación Costarricense de Fútbol, presentó este jueves su renuncia al Comité Ejecutivo , en una decisión que tomó a todos por sorpresa.

La Teja tuvo acceso a la carta dirigida a Osael Maroto, presidente del máximo órgano futbolístico nacional, mediante la cual Hidalgo explicó los motivos por los que deja su cargo de forma inmediata.

Al expresidente de Alajuelense no le gusta ni comparte la manera en que se han manejado algunos temas en la Fedefútbol, como el manejo de los derechos de televisión de las selecciones nacionales, los cuales deben abordarse de forma institucional y no personal.

“La FCRF no debe verse, por motivos que no le son propios, comprometida en una “lucha” por los derechos de transmisiones televisivas y sus múltiples derivaciones tecnológicas. Al menos el camino ya fue “enderezado” con la forma correcta de valoración de los mismos y las gestiones que ha iniciado el señor secretario general.

“Reitero la necesidad de actuar con toda transparencia en su devenir. Deben ser gestiones institucionales responsables y no meramente individuales”, indica sobre ese punto.

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A don Jorge le preocupa lo que califica como falta de transparencia en el manejo de algunos temas ante el Comité Ejecutivo; por ejemplo, la presentación de informes o documentos que se muestran de forma parcial o que incluso se omiten.

“El paquete de estados auditados que se distribuyó contiene 8 de las 29 páginas que el propio documento indica; faltan las 21 páginas de notas, que bajo las Normas Internacionales de Contabilidad son parte integrante de los estados financieros. Esta entrega parcial compromete en mucho a todos los directores en poder participar con un criterio bien informado y pueden inducir a errores de las posiciones que deben adoptar en los importantes temas financieros”, destacó.

Hidalgo afirma que el informe de auditoría externa tampoco fue conocido por el Comité Ejecutivo en pleno, y que apenas se envió un resumen y tampoco habrían sido enviados otros documentos relacionados.

Osael Maroto ha tenido serias diferencias Juan Carlos Román, presidente de Linafa. (Rafael Pacheco Granados)

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El dirigente además señaló que en el tema de las finanzas de la Fedefútbol se les dijo: “hay un problema de flujo de caja”, situación que, según él, no es extraña en la federación, pero no se les dieron mayores detalles ni se le dio importancia al asunto.

“Conforme a la información financiera recibida se puede colegir que el capital de trabajo es negativo en más o menos 472 millones de colones. Este dato no muestra por sí solo una insolvencia, pero sí exige una gestión de tesorería muy disciplinada y una discusión y análisis en el seno del Comité”, agregó.

Don Jorge señaló que otra cosa que no le gusta, y por eso se va, es el manejo y el nombramiento del puesto de gerente deportivo, o director deportivo como lo llaman en la Fedefútbol, para que fuera apoyado por una Comisión de Selecciones Nacionales.

“Cada uno de ellos coincidió en la visión y función que propusimos para la Comisión de Selecciones Nacionales. Sin embargo, una y otra vez, no se obtuvo el apoyo sincero y necesario para su implementación”, señaló.

Finalmente, aseguró que da todo su respaldo a Linafa y a su presidente Juan Carlos Román, quien hace unos meses denunció a Maroto ante el Comité de Ética de la FIFA por presión y coerción contra esa liga y su dirigencia.

Hidalgo volvió al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol por segunda vez gracias al apoyo de Linafa. Al ver que, en lugar de fortalecer esa liga, se buscaba debilitarla, no puede estar de acuerdo con esa visión.

Don Jorge es el segundo miembro que renuncia en este comité ejecutivo, del que ya se había marchado Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa.