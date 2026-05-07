Osael Maroto aclaró el futuro de Adidas con la Selección Nacional

Costa Rica y Adidas tienen ligamen hasta finales de este año, pero debido a la no clasificación de la Sele al Mundial, muchos rumores saltaron acerca de la continuidad de la marca vistiendo al país y es por eso que Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, explicó qué va a pasar con la famosa marca deportiva.

“Con Adidas es una de las principales marcas a nivel de ropa deportiva en el mundo; la relación con Adidas es muy buena y no se ha deteriorado por la no clasificación al Mundial. La relación pasa por ser algo de prestigio por estar con una selección como Costa Rica, pero también por algo económico en el que no se puede invertir en algo que no va a tener un rédito”.

Maroto explicó sobre el futuro con Adidas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El contrato sigue vigente hasta diciembre del 2026; de hecho, la camisa del 27 ya está diseñada. Ellos quieren continuar, nos pusieron una oferta sobre la mesa; lo que pasa es que esa oferta que nos ponen sobre la mesa son palabras de ellos. Cuando la Federación firma el contrato en enero del 23 por cuatro años, lo firma basada en una proyección comercial, económica, porque nunca habían vendido una camiseta Adidas como selección de Costa Rica. Cuando ellos hacen la oferta, ahora en el 26, para seguir, ya la hacen con un histórico, y esa realidad no fue lo que se les prometió que iba a suceder”, comentó en Tigo Sports.

Maroto explicó que la venta de camisas no llegó a lo que en la marca esperaban; por eso la oferta ahora es diferente.

“La proyección que se le hace es tres veces mayor a lo que termina siendo, pero podemos decir lo de la no clasificación al Mundial; entonces la venta de camisas no se dio. Es mentira porque veníamos de un Mundial y en el 23 no se vendió lo que se prometió, 24 tampoco y en el 25 no se vende lo que se promete”.

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“Yo no firmé ese contrato, no hice esas proyecciones; la primera reunión que tuve con Adidas fue en Panamá con el director de Adidas de Latinoamérica, y lo que me dijo es que lo prometido no se está cumpliendo. Estábamos esa vez con alrededor de 5.000 camisetas vendidas nada más en un año y la proyección era mucho más y estaban molestos, pero no con la selección, sino con lo prometido que se iba a vender”.

“Aun así, Adidas quiere seguir, pero ahora se están basando en lo que ellos vendieron, entonces menos ropa, menos plata y la verdad es que es una oferta complicada. Ellos quieren seguir y la Federación también, pero esas condiciones ya nos limitan; hay marcas interesadas que quieren venir y la Federación tiene que tomar una decisión. Hoy no está cerrado el capítulo con Adidas”, mencionó.

Osael habló sobre su relación con Leo Vargas y el tema de pago a periodistas (Jose Cordero/José Cordero)

Habló del pago a periodistas

El mandatario también negó rotundamente que él haya pagado a comunicadores para que hablen bien de su trabajo.

“Jamás, no viene al caso, hay que ser consecuentes con las cosas; eso de pagarle a un periodista tres pesos para que hablen de mí no viene al caso”.

Sobre dirigentes que le hayan pagado a otros periodistas, Maroto dio su opinión al respecto.

“Que haya visto un cheque o una transferencia, no, pero yo sí creo que, hilando delgado, y no sé qué problema pueda ser esto, pero Teletica es accionista de Saprissa en un porcentaje y Teletica tiene periodistas, entonces, ¿cómo ves eso?, pero que un dirigente le pague a un periodista, no lo he visto”.

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La relación con Leo Vargas y la supuesta compra de Cartago

Osael explicó cómo es su vínculo con el presidente de Cartaginés por la disputa reciente entre Sporting, club de Maroto, y los brumosos. Además de la supuesta compra de la institución blanquiazul.

“A don Leo Vargas le tengo mucho cariño, somos amigos, competimos en la parte deportiva y ha salido mucho morbo por Sporting y Cartago, pero con Leo Vargas hemos hablado un montón de veces, compartimos muchos dolores de tener un equipo de fútbol, pero son conversaciones de amigos, pero nunca pasó de ahí. Pero que digan que quise comprar a Cartago, fueron conversaciones de amigos; yo no sé cuáles son los ingresos de Cartago, entonces la gente le mete mucho morbo”, aseguró.