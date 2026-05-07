Selección Sub-20 ya conoce a los rivales que enfrentará camino al Mundial del 2027

La Selección Sub-20 masculina ya conoce a los rivales que enfrentará en el campeonato de Concacaf 2026, que les daría el pase a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán-Uzbekistán 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Este jueves, la Fedefútbol dio a conocer que los muchachos que dirige Randall Row se medirán ante México, Guatemala y Antigua y Barbuda, dentro del grupo B. El torneo será en México, del 24 de julio al 9 de agosto.

Los países participantes son: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba, Guatemala, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Haití y Antigua y Barbuda.

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La Selección Sub-20 de Costa Rica ya conoce los rivales que enfrentará en el camino a la Copa del Mundo del 2027. Foto: prensa FCRF. ( Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

Así se jugará el campeonato

La Federación explicó que cada selección jugará tres partidos en la fase de grupos. Una vez finalizada esta etapa, avanzarán a los cuartos de final los equipos que terminen en el primer y segundo lugar de cada grupo, junto con los dos mejores terceros lugares entre todos los grupos.

“Posteriormente, las selecciones disputarán los cuartos de final y los cuatro equipos que logren avanzar a las semifinales asegurarán su clasificación a la Copa Mundial.

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“Además, la selección que se consagre campeona del torneo obtendrá el boleto a los Juegos Olímpicos de 2028. En caso de que Estados Unidos gane el campeonato, la plaza olímpica será para la selección subcampeona”, destacó la organización.