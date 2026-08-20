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Estos son los goles que no le contaron a Kendall Waston en su récord personal

El 11 de agosto, la Torre anotó contra el Deportivo Mixco de Guatemala en el estadio Saprissa

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La semana pasada, Kendall Waston se incorporó al selecto grupo de jugadores que llegaron a los 100 goles en su carrera como profesional, pero, de acuerdo con la Liga de Ascenso, la cifra del defensor se está quedando corta.

El 11 de agosto, la Torre anotó contra el Deportivo Mixco de Guatemala, en el estadio Ricardo Saprissa, y la S destacó el hito que marca al espigado jugador. Pero, este miércoles, en sus redes sociales, la segunda división recordó que Waston marcó cinco anotaciones cuando defendía los colores de Saprissa de Corazón.

Los datos fueron facilitados por el estadígrafo Donald Torres, “El DT De Las Estadísticas”, y estos cinco tantos se marcaron en 2007.

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Saprissa vs. Mixco
Kendall Waston llegó a los 100 goles con Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Más goles para Kendall

Estas son las anotaciones que Kendall hizo en la Liga de Ascenso:

- Domingo 12 de agosto

Estadio Ricardo Saprissa

Saprissa 3 - Sagrada Familia 1

- Miércoles 15 de agosto

Estadio Hamilton Villalobos

Coto Brus 1 - Saprissa 2

- Miércoles 5 de setiembre

Estadio Comunal

Cariari 1 - Saprissa 3

- Domingo 9 de setiembre

Estadio Ricardo Saprissa

Saprissa 4 - Barrio México 1

- Sábado 15 de diciembre

Estadio Rafael Ángel Camacho

Turrialba 0 - Saprissa 1

Saprissa 4 - Barrio México 1

- Sábado 15 de diciembre

Estadio Rafael Ángel Camacho

Turrialba 0 - Saprissa 1

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SaprissaKendall Waston
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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