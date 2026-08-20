Jefferson Brenes envía un sentido mensaje al despedirse del Saprissa

Jefferson Brenes está listo para emprender una nueva aventura fuera de Costa Rica y el ahora exjugador del Saprissa reveló cómo se dieron las negociaciones para hacer maletas y convertirse en legionario.

Brenes será el nuevo jugador del Bhayangkara Presisi Lampung FC, de la primera división de Indonesia, y dio sus impresiones sobre este paso en su carrera.

“No fue fácil, creo que fue un poco complicado para ambas partes. Me sentía feliz en Saprissa, fue una decisión difícil de tomar, pero no podía dejarla pasar y estaba feliz en el equipo, levantando mi nivel y las decisiones y los momentos llegan.

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Jefferson Brenes partirá para el fútbol de Indonesia. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Me llevaré muchos recuerdos del club, de la afición; el compañerismo que tuve dentro del camerino me ayudó mucho, y estoy feliz por la oportunidad que se me está brindando el día de hoy”, afirmó.

Una espinita

El volante comentó que hace un tiempo le dijo al técnico Hernán Medford que se sentía bien, retomando el ritmo que tuvo en otros momentos.

“Por supuesto quería quedarme en el club, pero también quería sacarme esa espinita, de seguir ganando títulos acá. Me llevo muchos recuerdos, hubo varios días para reflexionar y la decisión la debíamos tomar lo más pronto posible.

“Tengo que arreglar unas cosas, someterme a las pruebas médicas y en estos días me mantendré en el club, enfocado, tranquilo. Estoy dando un gran paso, pero siempre hay nervios, y deseo que todo se pueda arreglar pronto”, afirmó.

Jefferson Brenes se despide del Saprissa

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Jefferson habló del cambio cultural que experimentará dentro de unos días.

“Quiero estar como en casa, pero deberé adaptarme a otro idioma, otro estilo de vida y me siento muy contento por la oportunidad que Dios me está brindando el día de hoy.

“No esperaba que llegara esa oportunidad tan rápido, me tomó de sorpresa y agradezco al club por la oferta que llegó y el llegar a Saprissa me abrió mucho la mente, llegar a la Selección, crecer como persona, como jugador”, destacó.