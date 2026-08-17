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Mariano Torres responde si este Saprissa es el mejor de los últimos torneos

Saprissa ha tenido un arranque perfecto con siete victorias de siete en el torneo nacional y Centroamericana

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Por Eduardo Rodríguez y Marianella González

El Deportivo Saprissa ha tenido un inicio de torneo perfecto con cuatro victorias de cuatro posibles, y en la Copa Centroamericana también con triunfos y siendo líder en ambas competencias.

El capitán saprissista fue consultado por La Teja sobre el nivel actual de este Monstruo con este arranque para conocer si le parece el mejor nivel de los morados en los últimos torneos y esto fue lo que contestó el volante.

Saprissa vs. Mixco
Mariano no se atrevió a decir si este es el mejor Saprissa pese al gran arranque (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No lo sé, hemos tenido momentos muy buenos, rachas muy buenas de campeonatos, no lo sé, hay que esperar que pase el tiempo; está bien que hemos empezado de buena forma, pero como he venido diciendo, hay que esperar, ya que falta mucho por delante. Lo importante es cómo nos vamos sintiendo y qué vamos consiguiendo los resultados”, explicó Mariano Torres.

Saprissa viene de vencer por goleada a Pérez Zeledón 5-1, luego a San Carlos 2-1, ambos en casa, para posteriormente vencer 0-2 a Puntarenas en el Lito Pérez y recientemente al Cartaginés 3-2 en la Cueva para estar en la cima del certamen nacional.

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Por la Copa Centroamericana se impusieron 1-2 al Umecit en Panamá, mismo resultado pero en casa contra Alianza del mismo país, para después golear 3-0 al Deportivo Mixco de Guatemala y también estar en el primer puesto de su respectivo grupo, a la espera del último juego contra Olimpia de Honduras.

Saprissa no tendrá participación en el certamen internacional esta semana, mientras que en el Apertura 2026 se medirá con el Inter San Carlos en la quinta fecha en el estadio Carlos Ugalde el próximo fin de semana.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Marianella González

Marianella González

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