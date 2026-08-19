Saprissa hace oficial la salida de Jefferson Brenes

El Deportivo Saprissa hizo oficial la salida del goleador del campeonato nacional, el volante Jefferson Brenes, al fútbol de Indonesia.

El club morado oficializó la transferencia del mediocampista por medio de un comunicado de prensa.

“El Deportivo Saprissa informa un principio de acuerdo por la transferencia definitiva del jugador Jefferson Brenes al Bhayangkara Presisi Lampung FC, de la Primera División de Indonesia.

Brenes se va de manera oficial del Saprissa (Jose Cordero/José Cordero)

“Desde hace algunos meses, Jefferson nos comunicó su deseo de tener una oportunidad internacional. Previendo una eventual salida, la Dirección Deportiva planificó la conformación de la planilla considerando distintos escenarios para suplir su posible ausencia.

“Jefferson es un gran jugador y tanto el área deportiva como el Cuerpo Técnico contábamos con él dentro de nuestra planificación. Sin embargo, ante su deseo de cumplir el sueño de jugar en el fútbol internacional, decidimos acceder a su solicitud y facilitar esta oportunidad”, explicó Erick Lonis.

“Brenes será sometido a las respectivas pruebas médicas en los próximos días y, posteriormente, se completarán los detalles administrativos necesarios para formalizar su transferencia definitiva. Brenes llegó a la institución el año 2023 y rápidamente se convirtió en una pieza importante para la consecución del tetracampeonato.

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“Durante su paso por el club, se ganó el respeto y la admiración de la afición, además de consolidarse como seleccionado nacional de Costa Rica. Con la Tricolor, el volante ha disputado eliminatorias mundialistas, Concacaf Nations League, Copa Oro y otros compromisos internacionales, acumulando 23 partidos y más de mil minutos.

“Con la camiseta del Monstruo, Jefferson superó los 100 partidos en todas las competiciones, para un total de 123 encuentros, en los que registró 23 goles y 16 asistencias. El Deportivo Saprissa comunicará oportunamente la finalización del proceso y el traspaso definitivo”, publicó el Monstruo en un comunicado.