Deportes

Reconocido periodista hondureño sorprendió con lo que dijo del Saprissa antes de visitar al Olimpia

Salvador Nasralla tiró por los cielos al Saprissa y le mandó un dardo al Olimpia

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Olimpia recibe al Saprissa la otra semana por la última jornada de la Copa Centroamericana y ante esto uno de los periodistas catrachos más relevantes, Salvador Nasralla, dejó claro cuál es el más grande.

Históricamente el Saprissa fue siempre más grande que el Olimpia. Te lo digo porque yo lo viví desde niño”, dijo en un pódcast de TVC, medio de comunicación catracho.

Salvador Nasralla, candidato presidencial por el opositor Partido Liberal, gesticula durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 2 de diciembre de 2025. La autoridad electoral de Honduras, bajo presión del presidente estadounidense Donald Trump, dijo el 2 de diciembre que los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras serán respetados "escrupulosamente", donde los candidatos de derecha Nasry Asfura y Salvador Nasralla están en un empate técnico.
Salvador Nasralla dejó claro que Saprissa es más grande que Olimpia (ORLANDO SIERRA/AFP)

”Saprissa llegó a tener jugadores en el Real Madrid y el Barcelona. Costa Rica venía a divertirse a Honduras”, afirmó el comunicador hondureño.

15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
(Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: Estas fueron las primeras palabras de Jeyland Mitchell al ser oficialmente presentado en el Estrasburgo de Francia

Morados y albos son los equipos con más cetros de liga en sus respectivos países, con 40 cada uno, siendo los máximos ganadores de Centroamérica.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaOlimpiaHondurasSalvador NasrallaCopa Centroamericana
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.