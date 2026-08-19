Reconocido periodista hondureño sorprendió con lo que dijo del Saprissa antes de visitar al Olimpia

Olimpia recibe al Saprissa la otra semana por la última jornada de la Copa Centroamericana y ante esto uno de los periodistas catrachos más relevantes, Salvador Nasralla, dejó claro cuál es el más grande.
“Históricamente el Saprissa fue siempre más grande que el Olimpia. Te lo digo porque yo lo viví desde niño”, dijo en un pódcast de TVC, medio de comunicación catracho.
”Saprissa llegó a tener jugadores en el Real Madrid y el Barcelona. Costa Rica venía a divertirse a Honduras”, afirmó el comunicador hondureño.
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Morados y albos son los equipos con más cetros de liga en sus respectivos países, con 40 cada uno, siendo los máximos ganadores de Centroamérica.