Estas fueron las primeras palabras de Jeyland Mitchell al ser oficialmente presentado en el Estrasburgo de Francia

El defensa de la Selección Nacional de Costa Rica Jeyland Mitchell ahora sí es oficialmente nuevo futbolista del Racing de Estrasburgo, de la Ligue 1 de Francia, unas de las mejores cinco ligas a nivel mundial.

El joven jugador costarricense fue anunciado con el club francés, con el que tendrá contrato hasta el 2031.

Jeyland Mitchell ya lució los colores de su nuevo club, el Racing de Estrasburgo de Francia. (Racing Estrasburgo/Racing Estrasburgo)

El jugador nacional brindó sus primeras palabras en uno de los videos de presentación que fue compartido en las rdes sociales del conjunto galo.

“Hay historias que comenzaron hace mucho tiempo. En 1953, Milner Ayala, internacional paraguayo, se convirtió en uno de los primeros jugadores sudamericanos en vestir la camiseta del Racing; después otros siguieron sus pasos. Yo vengo de Limón, Costa Rica, y es en Estrasburgo donde la historia continúa.

“Costa Rica nunca había tenido un representante vistiendo los colores del Racing y yo me siento orgulloso de ser el primero”, afirmó el tico en el video de presentación.

LEA MÁS: Herediano ya habría definido a su nuevo técnico

Posteriormente, en una historia de su Instagram personal, el zaguero nacional brindó unas palabras tras su fichaje por el Racing de Estrasburgo, luego de una imagen de su novia felicitándolo.

“Dios siempre tiene el tiempo perfecto para todo. Orgullosa es poco, mi vida. Dios sabe cuánto te admiro y cuánto te amo”, le puso Paula Jara, pareja del futbolista, a lo que este respondió con un ”Muchas gracias, mi amor, te amo, sé que vamos por más".

Jeyland salió del país luego de ser vendido desde Alajuelense al Feyenoord de Países Bajos, que lo prestó al Sturm Graz, y este acabó vendiéndolo por alrededor de 8 millones al conjunto de la Ligue 1 de Francia.