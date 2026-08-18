¿Quién es el multimillonario detrás del nuevo club de Jeyland Mitchell y su conexión con la Premier League?

El nuevo destino del defensor de la Selección Nacional de Costa Rica, Jeyland Mitchell, está ligado a una de las ligas más importantes de Europa como lo es la Ligue 1 de Francia, en el Strasbourg, equipo con un dueño repleto de millones y negocios que giran alrededor del deporte.

Con el “Here We Go”, del prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano sobre el fichaje de Mitchell con el mencionado equipo de Francia por alrededor de 8 millones de euros, se trata de una gran oportunidad para el zaguero tico que, además de llegar a una de las ligas más importantes del mundo, se le abren las puertas para estar ligado, de manera indirecta, a mejores oportunidades futuras para su carrera debido al vínculo de Todd Boehly con otras instituciones.

Todd Boehly es el dueño del nuevo club de Jeyland

¿Quién es el dueño del nuevo club de Jeyland?

El multimillonario Todd Boehly es un empresario estadounidense, quien nació en 1973 y, según la revista Forbes, tiene un patrimonio neto de alrededor de 9.300 millones de dólares.

“Eldridge Industries (empresa de la que es presidente) se ha convertido en un conglomerado diverso con inversiones que van desde los derechos de las canciones de Bruce Springsteen hasta la empresa de apuestas deportivas y fantasía diaria DraftKings”, explica el medio.

El empresario norteamericano se hizo dueño del equipo de la Premier League en 2022, tras comprarlo a su anterior propietario, el ruso Roman Abramovich, por 3.100 millones de dólares.

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BlueCo es un consorcio de inversión liderado por el empresario Todd Boehly y la firma Clearlake Capital. Fue creado en 2022 para comprar y administrar el club de fútbol inglés.

El Chelsea viene de una temporada muy complicada tras quedar a mitad de la tabla pese a la gran inversión de fichajes en los últimos mercados y en esta nueva temporada no tendrá actividad en competencias europeas, por lo que el mayor objetivo de Xabi Alonso, nuevo entrenador de los blues, es luchar por la parte alta de la Premier, además de la FA Cup y la Carabao Cup.

Jeyland Mitchell jugará en la Ligue 1 de Francia (Sturm/Sturm)

Al ser dueño del equipo inglés, sumado al nuevo club de Mitchell, se le abren al defensor las puertas para brillar en una liga de altísimo nivel como la de Francia, y, con ello, intentar eventualmente dar el salto a un conjunto de mayor importancia, como Chelsea.

Uno de los jugadores que se ha movido entre uno y otro club ha sido Valentín Barco, quien llegó a Inglaterra tras su paso por el club francés.

Emanuel Emegha, quien también se movió entre estos clubes, acabó finalmente en el Chelsea.

Mamadou Sarr y Aaron Anselmino fueron intercambiados entre el club francés y el equipo, dos veces campeón de la Champions League.

David Fofana llegó al equipo de la Ligue 1 después de su paso por el conjunto inglés.

Andrey Santos y Caleb Wiley, jóvenes que también pasaron por ambos equipos mencionados, uno de Francia y otro de Inglaterra.

Negocios fuera del fútbol

El multimillonario norteamericano del nuevo club de Jeyland Mtchell, además de los mencionados clubes de Francia e Inglaterra, también tiene negocios en importantes franquicias de otros deportes.

Chelsea es el vigente campeón del mundo y también comparte dueño con el club de Jeyland (KEVIN LAMARQUE/AFP)

En la Major League Baseball de los Estados Unidos, Todd Boehly cuenta con el 20% de Los Ángeles Dodgers, equipo muy importante de dicha disciplina.

En el baloncesto de los Estados Unidos, el multimillonario posee el 27 % de Los Ángeles Lakers de Los Ángeles Lakers, uno de los equipos más populares de la NBA; Los Angeles Sparks también son de Boehly. Es un equipo de baloncesto femenino.

Otro de los negocios en los que está el empresario dueño del nuevo equipo del defensa costarricense es Cloud9, que compite en deportes electrónicos.

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Además, incursionó en DraftKings, la cual es una empresa de juegos deportivos y entretenimiento digital.

El nuevo club del zaguero nacional viene de tener una campaña en la que cayó en las semifinales de la UEFA Conference League ante el Rayo Vallecano de la Liga Española, mientras que en la Ligue 1 alcanzó la octava casilla por lo que no logró clasificarse a ninguna competencia internacional para la campaña 2026-2027.