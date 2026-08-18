Periodista hondureño da noticia que enfría las ilusiones de Herediano con Jeaustin Campos

El Club Sport Herediano sigue con la duda sobre el futuro de su banquillo, pese a que el nombre de Jeaustin Campos ha empezado a sonar en el entorno del campeón nacional.

Pese a que el timonel del Real España ha expresado descontento por asuntos salariales, además de haber venido al país, se ha especulado sobre un vínculo con el Team.

Jeaustin Campos no llegará al Herediano este semestre según periodista catracho ( La Nación/Fotografía: Alonso Tenorio)

El periodista hondureño, Álvaro de la Rocha, pese a eso, afirmó en sus redes sociales que Campos no vendrá al Herediano, al menos para este semestre.

“Jeaustin Campos seguirá en Real España. El DT costarricense dirigirá el clásico vs. Marathón”.

“Viajó a Costa Rica por temas personales y con PERMISO del club. El resto de su cuerpo técnico sigue en Honduras”, explicó el periodista hondureño en sus redes sociales.

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“La decisión por los momentos es continuar hasta diciembre y ahí tomar una decisión. Campos Madriz estará en San Pedro Sula y dirigirá el entrenamiento de este martes”, mencionó De la Rocha acerca del futuro de Jeaustin con respecto a ir a Heredia.

Los florenses siguen en la búsqueda del nuevo timonel después de la salida de José Giacone luego de ser goleados 0-3 en el estadio Carlos Alvarado ante Alajuelense.

Jafet Soto informó que, tras su visita de este martes al Real Estelí de Nicaragua, el club campeón nacional iba a definir a su nuevo entrenador tras dos partidos en los que el presidente de los rojiamarillos tomó la batuta en el banquillo.